Ölüm orucu nedir? Ölüm orucuna nasıl giriliyor, nasıl oluyor? Açlık grevi ve ölüm orucu arasındaki farklar

Adil yargılanmak adına 3 Şubat’ta açlık grevine başlayan avukatlar, açlık grevi hakkında soruları da beraberinde getirdi. 10 Mart tarihini kadar grevini sürdüren avukatlar, bu şekilde haklarını arama yoluna gittiler.

Açlık grevi nedir?

Ölüm orucu nedir?

Bazı konularda sonuç almak, karşı tarafın kendi suçunu da bilmesini anlamak için açlık grevine başvurulmaktadır. Alınan bazı kararlara tepki olarak yapılan açlık grevi, politik sorunlarda insanların haklarını şiddete başvurmadan aradığı bir yöntemdir. Bu yöntem ile birlikte insanlar alınan kararların değişmesini sağlamayı hedefler.

Halk tarafından gerçekleştirilen direnişlerden birisi olan ölüm orucu, insanların şiddete başvurmadan haklarını arama yöntemlerinden biridir. İnsanlar bu yöntemde hiçbir yemek yemeyerek ölüm orucuna girerler. Bu şekilde dikkat çekmeyi hedefleyen insanlar, alınan kararlara tepkilerini göstermiş olur. Açlık grevi yapan kişiler, gerekli hakkı elde edemediklerinde genellikle ölüm orucuna başvururlar. Ölüm orucu açlık grevinden farklı oalrak hiç yemek yenmeyen bir tepki gösterimidir.