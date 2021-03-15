Manisa'da korkunç olay! Önce bağladılar sonra döverek öldürdüler

Bir kişinin hayatını kaybettiği korkunç olay Manisa Salihli'de yaşandı.

39 yaşındaki İlyas Filiz ile 31 yaşındaki Ali Akın arasında henüz sebebi bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesiyle birlikte İlyas Filiz yanındaki bıçağını çekti ve Ali Akın'ı yaraladı. Ali Akın kanlar içinde yere yığılırken, Filiz ise olay yerinden kaçtı.

iPE BAĞLAYIP, SOPALAR İLE DÖVDÜLER

Bu esnada Akın'ın yaralandığını haber alan arkadaşları öfkeden deliye döndü ve İlyas Filiz'i kaldığı evde yakalarak ipe bağladı. 27 yaşındaki E.T, 26 yaşındaki M.K ve K.A iple bağladıkları Filiz'i sopalar ile dövdü. Aldığı darbelerin etkisiyle ağır yaralanan İlyas Filiz kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Diğer yandan İlyas Filiz'in bıçakla yaraladığı Ali Akın'ın ise devlet hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Filiz'in döverek öldüren 4 arkadaş ise jandarma tarafından kısa süre içinde yakalandı ve göz altına alındı.

Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.