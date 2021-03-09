Konya'da oğlunu boğmuştu! Cani babanın kan donduran ifadesi

Kan donduran vahşet dün Konya'da yaşanmış ve 32 yaşındaki bir baba 10 yaşındaki oğlunu boğmuş sonra polisi arayarak kendini ihbar etmişti. O olayı zanlısı babanın ifadeleri bugün ortaya çıktı.

CENNETE GİTSİN DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Eşini pazara gönderip oğlunu acımasızca öldüren baba İsmail Kılınçer, ifadesinde kendisinin geçmiş yaşamında çok günahkar olduğunu ve bu sebeple cehenneme gideceğini söylediği, insanların ne kadar çok yaşarsa o kadar çok günaha girdiklerini, oğlunu ise daha fazla büyüyüp, günaha girmesini istemediği için boğarak öldürdüğünü anlattı.

OĞLUNU ÖLDÜRMEDEN ÖNCE SARILIP ÖPMÜŞ

Cani baba ilk önce oğlunu karşısına alıp ona öleceğini söylediği ve sonrada ona sarılıp öperek ondan özür dilediğini ifade eden cani baba, oğlunun ise hiç bir şey anlamadığını ve kendisine boş gözler ile bakıp sarıldığını polise anlattı.

CİNAYETİ 2 HAFTADIR PLANLAMIŞ

Katil baba bu cinayeti 2 haftadır planladığını, 31 yaşındaki eşi Rabia Kılınçer'i ise evden ayrılması için bilerek tek başına pazara gönderdiğini anlattı.