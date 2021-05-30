Kadın çiftçinin başarısı! Padişah çileği yetiştiriyor, siparişlere yetişemiyor

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Fatma Keten padişah çileği başarısını açıkladı. Televizyonda gördüğünü ve kendisinin de denemek istediğini açıklayan Keten, çilek fidelerini Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden getirttiğini söyledi. Evli ve 2 çocuk annesi çiftçi kadın aldığı fideleri 2 dönümlük bahçesinde yetiştirmeye karar verdi.





Yılda bir kez ürün veren Osmanlı çileği aroması ve tadı diğer çileklerden farklı olduğunu anlatan Keten, “Şehzadeler şehri Amasyamızda Osmanlı çileğini yetiştirmeye başladık. Geçen yıl benden çilek alan müşterilerim telefon ederek yeniden sipariş verdi. Özellikle reçel yapımında çok tercih ediliyor” dedi.



Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise çilek fideleri tutan çiftçi Fatma Keten’e gerekli tüm yardımlarda destek sağladı. Projelerine öncülük eden Valilik için teşekkürlerini sunan Keten, çileğin Osmanlı saray mutfaklarında eksik olmadığını dile getirdi. Kilosunu 15 TL satan 42 yaşındaki Keten, kendi gibi ev hanımı olan vatandaşlara hayallerinin peşinden gitmelerini söyledi.



