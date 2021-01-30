JAK ekipleri Kartalkaya'da kaybolan 5 kişiyi kurtardı

Öğrenilen bilgilere göre tatil için İstanbul’dan Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gelen 5 kişi pistte snowboard yaparken pistten çıktılar. Geri dönemeyen 5 tatilci kayboldu. Jandarma ekiplerini arayarak ve ağaçlarda bulunan "acil çağrı" butonlarına basarak bölgede görevli jandarma ekiplerinden yardım istedi. Jandarma kurtarma ekipleri arama kurtarma çalışmalarını başlattı. JAK ekibi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kaybolan 5 tatilciye ulaştı. Kaldıkları otele bırakılan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ GEÇTİ

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan oteller 25 Aralık faaliyete başladı. 3 gündür aralıksız süren kar yağışları ile kar kalınlığının 120 cm’ye ulaştığı merkezde Kayak sezonunda 50 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettiği kayak merkezleri arasında.

