İstanbul’da silahlı saldırı! Saldırganı yaptığına pişman ettiler!

Silahlı saldırı olayı geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşandı.

Gelen bilgilere göre esnaflık yaptıkları öğrenilen ve iş sebebiyle aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasında uzun süredir tartışmalar yaşanıyordu.

Taraflardan birisi eline aldığı silahla diğer kişiye sokakta telefon ile görüştüğü esnada ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs ayağından yaralandı ve yere yığıldı. Bir süre kalkan kişi kendisine saldıran esnafı kovalamaya başladı ve çevredekilerin yardımıyla yakaladı.

TEKME VE YUMRUKLARLA DARP ETTİLER

Saldırganı yakalayanlar, onu tekme ve yumruklarla darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi.Olay yerine kısa süre içinde gelen polis ekipleri saldırganı gözaltına alırken, yaralı kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olaylar anlatan gördü tanığı silah sesleri duyduklarını ve yerde yatan yaralının bir süre ayağa kalkıp kendisini vuranı kovalamaya başladığını ve sonrada yakalayarak dövdüklerini söyledi.

Yaşanan olayı anlatan bir esnaf ,"silah seslerini duyduk, yaralı yerde yatıyordu. Sonra vurulanın yakınları vuran kişiyi yakaladılar. Sonra polis ve ambulans geldi. Anlattıklarına göre bir alacak verecek meselesi yüzünden tartışmışlar sonra vurdular" diye konuştu.