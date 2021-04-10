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İstanbul ve Antalya'da koronavirüs tedbirleri hiçe sayan görüntüler

Artan vaka sayıları ve can kayıplarına rağmen uzun süredir uygulamada olan koronavirüs tedbirlerine rağmen, eğlence merkezlerine akın eden kişileri polis bastı. İstanbul ve Antalya'da koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan görüntüler karşısında polis mekan sahiplerine ve müşterilere ceza yağdırdı.

10 Nisan 2021 Cumartesi 14:40
İstanbul ve Antalya'da koronavirüs tedbirleri hiçe sayan görüntüler
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Son günlerde artan koronavirüs vaka sayıları ve can kayıplara rağmen , kısıtlama ihlali görüntüleri gelmeye devam ediyor.

Özellikle sosyal medya hesaplarından üzerinden paylaşılan mesafe. ve maskenin hiçe sayıldığı görüntüleri gören polis bu kişiler ve mekan sahiplerine göz açtırmıyor.

Son olarak vaka sayılarının adete patlama yaptığı megakent İstanbul'da lüks bir otelinson katındaki restoranda eğlenmek isteyen yaklaşık 100 kişi parti düzenledi. 

100 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI

Partiye kısıtlama kurallarını hiçe sayarak giden kişiler  kişiler eğlence görüntülerini sosyal medyadan yayınladı. Polisin adresi tespit etmesi üzerine harekete geçildi. Otele baskın yapan ekipler, içeride maske ve mesafe kurallarını hiçe sayan yaklaşık 100 kişiyi tespit etti. Yapılan kimlik kontrollerinden sonra bu kişilere ve otelin sahiplerine idari para cezaları kesildi.

Vaka sayılarının yüksek olduğu Turistlerin yoğun bir şekilde akın ettiği Antalya Belek'te te bir otelde kısıtlamalara rağmen eğlence düzenlenlediği ihbarını alan polis mekanlara baskın düzenledi.

Lüks otelde yapılan eğlenceye katılan davetlilerin çoğu, maske takmazken, bazıları da piste müzik eşliğinde dans etti. Görüntüleri sosyal medyada paylaşılan partiye binlerce kişi tepki gösterirken, polis eğlenen kişilere ve mekan sahiplerine idari para cezası kesti.

 

 




Son Güncelleme: 10.04.2021 14:40
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Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriEğlenceKısıtlama
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