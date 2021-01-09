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İstanbul için beklenen hava durumu açıklaması geldi!

Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşanması ve özellikler İstanbul'da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyretmesi İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 20'ler altına çekti. İstanbulluların merakla beklediği yağmur haberi geldi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:07
İstanbul için beklenen hava durumu açıklaması geldi!
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İstanbul'da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyretmesiyle barajların doluluk oranı yüzde 20'ler seviyesinin geriledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar tüm yurtta etkisinin gösterirken beklenen yağış haberi geldi. İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinde bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Belli aralıklarla fırtına olacağı aktarıldı.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Yapılan açıklamalarda cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin olacağı ve yağışların özellikle Boğaz ve Avrupa yakasında etkili olacağı belirtildi. Yağışların Pazar akşamında etkisini kaybedeceği ancak önümüzdeki hafta Marmara bölgesinde tekrar yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. 

OCAK ORTASINDA KIŞ KENDİSİNİ HİSSİTTRİECEK

Hafta sonu beklenen Lodos nedeniyle Cumartesi günü 15°C'ler olacak hava sıcaklıklarının Pazar günü daha çok düşüp 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Diğer yandan 14 Ocaktan Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor..



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:07
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Anahtar Kelimeler:
Mevsim YağışlarıIstanbul
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