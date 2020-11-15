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Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesin'de yaşanan olayda, hastanede eşine refakatçi olarak kalan bir kişi kaldığı odanın camından atlayarak intihar etti.

15 Kasım 2020 Pazar 21:41
Hastanede korkunç olay! Refakatçi olarak kaldığı hastanede intihar etti
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Bir kişinin hayatını kaybettiği intihar olayı Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde bu akşam yaşandı.


İddialara göre 37 yaşındaki Mustafa A.'nın eşi bir süredir hastanede kırık tedavisi için yatarak tedavi görüyordu. Mustafa A. ise eşine refakatçi olarak hastanede kalıyordu.

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 37 yaşındaki Mustafa A. bu akşam refakatçi olarak kaldığı hastane odasının camını açarak kendini aşağı bıraktı. 5. kattan yere çakılan talihsiz adam hemen hastanenin acil servisine kaldırıldı ancak doktorlar tarafından burada yapılan tüm müdalelere rağmen talihsiz adam hayatını kaybetti.

Polis intihar olayıyla ilgli olarak soruşturma başlatırken, Mustafa A.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.



Son Güncelleme: 15.11.2020 21:41
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GaziantepIntiharHastanede Intihar25 Aralık Devlet Hastanesi
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