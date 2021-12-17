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Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?

Uluslararası para transferinin nasıl yapıldığı merak edilmektedir. Türkiye'den Yurt dışına para göndermek isteyen vatandaşlar hangi kuruluşların para transferi yaptığını araştırıyor. Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir? Bu haberimizde uluslararası para transferi sağlayan kuruluşları sizler için derledik. İşte Uluslararası para transferi sağlayan kuruluşlar...

17 Aralık 2021 Cuma 00:03
Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?
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Avrupa’da ya da Türkiye’de yaşayan kişiler para transferinin nasıl olduğunu araştırmaktadır. Yurt dışında olan kişiler ,Türkiye’de olan ailelerinden gelecek paraya ihtiyaçları olabilir. Uluslararası para transferi nasıl yapılır?

Uluslararası para transferi yapan kurumlar

  • TransferGO: Bu kuruluş uluslararası para transferi açısından ilk sıradadır. En fazla kullanılan kuruluş, Türkiye’de de kullanılmaktadır. Birkaç gün ve birkaç saat içerisinde para transferi gerçekleşebilmektedir.Eksta ücret ödenmesi halinde 25 dakika içinde para transferi gerçekleşmektedir.IBAN üzerinden para transferi gerçekleşir.
  • SendUpt: Düşük komisyon ve hızlı teslimat özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Uluslararası para transferi sağlamaktadır. IBAN ya da kart hesabına gönderim gerçekleşebilmektedir.

Son Güncelleme: 17.12.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
TransferGoSendUptUluslararası Para Transferi Yapan Kuruluşlar
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