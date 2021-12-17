Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?

Uluslararası para transferi yapan kurumlar

Avrupa’da ya da Türkiye’de yaşayan kişiler para transferinin nasıl olduğunu araştırmaktadır. Yurt dışında olan kişiler ,Türkiye’de olan ailelerinden gelecek paraya ihtiyaçları olabilir. Uluslararası para transferi nasıl yapılır?