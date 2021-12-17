Hangi kuruluşlar Türkiye'den yurt dışına para transferi gerçekleştirmektedir?

Uluslararası para transferi yapan kurumlar
- TransferGO: Bu kuruluş uluslararası para transferi açısından ilk sıradadır. En fazla kullanılan kuruluş, Türkiye’de de kullanılmaktadır. Birkaç gün ve birkaç saat içerisinde para transferi gerçekleşebilmektedir.Eksta ücret ödenmesi halinde 25 dakika içinde para transferi gerçekleşmektedir.IBAN üzerinden para transferi gerçekleşir.
- SendUpt: Düşük komisyon ve hızlı teslimat özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Uluslararası para transferi sağlamaktadır. IBAN ya da kart hesabına gönderim gerçekleşebilmektedir.
Son Güncelleme: 17.12.2021 00:03