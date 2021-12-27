Günlük 2,39 TL'ye sigorta ödemesi: Ev hizmetlileri için günlük sigorta ödemesi nasıl gerçekleşir?

Günlük 2,39 TL’ye sigorta dönemi başladı. Günlük 2,39 TL sigorta prim tutarı ödeyerek hizmetten yararlanma şansınız bulunmaktadır. Bu hizmetten nasıl yararlanılır?

Sigorta hizmetleri

Ay içerisinde düzensiz olarak 5 -6 gün ev hizmetlerinde çalışan kişilerin sigortalı yapılması araştırılıyor. Bu sigorta ile ev hizmetlerinde çalışan kişiler, kendilerini güvence altına almaktadır. Bu sigorta ev hizmetlerinde çalışanlar için oldukça önemlidir.

10 gün farkı

30 gün içinde 10 gün ya da daha fazla ev hizmetlerinde çalışan kişinin bütün sigorta kollarının prim ödenmesi yapılması gerekir. 10 gün ve daha fazla çalışanlar,sigorta kollarının hizmetlerinden çalıştığı gün kadar faydalanabilir. Fakat bu durumla ilgili şunlar söylenebilir;

30 gün içerisinde 10 günden az çalışan ev hizmetlileri için sadece meslek hastalığı ile iş kazası sigorta priminin yatırılması gerekir.

Ev hizmetlisi olarak çalışan kişi isteğe bağlı olarak ödenen primlere ek olarak emeklilik ve genel sağlık sigortası primlerini ödeyerek sigortasını tamamlar ve emeklililk hakkına kavuşabilir.

Emeklilik hali

10 günden az çalışan ev hizmetlileri, uzun vade ile GSS primini ay sonuna kadar ödeyebilmektedir. Süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. İleride borçlanma gibi bir hak söz konusu değildir. Bu kişiler, 1 ay için 1.162,69 TL ödeyerek primlerini tamamlayarak emeklilik hakkını alabilmektedir.

Prim ödeme

Evinde 10 günden az şekilde ev hizmetlisi çalıştıran kişiler, çalıştırdığı her gün için asgari tutarın %2’si tutarında iş kazası ve meslek hastalığı primini ödemesi gerekir. Bu tutar günlük olarak 2,39 TL’dir.

SMS ile prim ödeme

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ adresinden ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışan kişiler SGK’ya başvurabilir. Gerekli bölüme girerek sigorta bildirimi yapabilirler.

Bir defalık sigortalı ev hizmetlisi çalıştıracak kişinin kimlik numarasını yazıp 5510 sms ile kendini çalıştıran olarak kaydettirmesi gerekir. Çalıştırdığı kişinin kimlik numarası ve ayın hangi gününde çalıştırılacağını 5510 kısa mesaj servisine bildirirerek tescil kaydı oluşturmalıdır. Mobil ödemenin cep telefonu için açık olması gerekir ve bu şekilde ödeme gerçekleştirebilirler.

Sağlık hakkı

Evde bakım hizmetinde ayda 10 günden az çalışıyorsanız, bir sonraki ayın sonuna kadar genel ve uzun vadeli sağlık sigortası primlerini öderseniz sağlık sigortası kapsamında olursunuz. Prim ödemezseniz, sağlık sigortanız eski durumunuzdan ödenmeye devam eder. Eşinden sağlık yardımı alan ve ev işçisi olarak çalışan kadın, sigortalının uzun süreli sağlık sigortası yoksa eşinden sağlık yardımı almaya devam edebilir. Öte yandan, kız çocuğunun babanın ailesinde 10 günden az bir süre için yetim aylığı alması ve genel sağlık sigortası olmaması halinde yetim aylığı kesilmemektedir. İptal olmayarak sağlık sigortasından yararlanmaya devam edebilir.