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Gündüz bakım evleri ve kreşler açık mı?

Pandemi döneminde yoğun tempoda çalışarak çocuklarına zaman ayıramayan aileler kreşleri tercih etmektedirler. Alınan kararlar kapsamında gündüz bakım evleri ile kreşler kapatıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığının yeni aldığı kararlar neler, hangi kurumları kapsıyor?

20 Kasım 2020 Cuma 19:32
Gündüz bakım evleri ve kreşler açık mı?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında özellikle çalışan anne babaların merak konusu olan özel kreşlerin açık mı kapalı mı olup olmadığı merak konusu olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapıp yapmadığı insanlar tarafından araştırılmaktadır.


Pandemi döneminden alınan tedbirlerden dolayı özel kreşler ile gündüz bakım evlerinin  durumu hakkında vatandaşlar araştırma yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarına gönderilen bildirgede 20 Kasım 2020 tarihinden 4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze eğitime verilmiş olan arayla ilgili bildirgenin kurumlara gönderildiğini yaptığı açıklamada belirtmiş bulunmaktadır.

Özel Kreşler Kapatılıyor Mu, Tatil Mi Edildi?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan kurumların kapatılması kararı alınmıştır. Bu kurumlar; kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kurslarının da bu yasakların kapsamında olduğu belirtilmiştir. Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da yüz yüze eğitim yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Bu kurumların yanı sıra 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılmakta olan ‘bireysel eğitimler’ yüz yüze olacaktır.



Son Güncelleme: 20.11.2020 19:32
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Anahtar Kelimeler:
KreşPandemiBakım EviMilli Eğitim Bakanlığı
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