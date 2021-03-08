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Genel Sağlık Sigortası şartları neler? GSS prim borcu sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti anayasasında sosyal bir devlet olarak tanımlanıyor. Vatandaşına her türlü sosyal olanakları sunmak zorunda. Devlet bu bağlamda vatandaşlarının sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını içeren sigorta düzenlemeleri yapıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 17:18
Genel Sağlık Sigortası şartları neler? GSS prim borcu sorgulama
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Çalışan kesimden kesilen sigorta primlerinden ücretsiz bir şekilde çalışan vatandaşlar yararlanabiliyor. Ülkemizde işsiz sayısı da bir hayli fazla. Bu kesiminde sağlık hizmetlerinden yararlanması için yapılan yasal düzenleme ile belirli miktarda ve gelirine göre prim ödeyen veya geliri az olan ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalandırılıyor.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’lı kişiler de  yapılan son değişiklikle GSS kapsamına girdiler.

2012 senesinde mecliste kabul edilen yasa tasarısı ile  iş sahibi olmayan, yalnız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar da Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabiliyorlar. Bu bireyler, rahatsızlandıklarında kaza geçirdiklerinde devlet hastanelerinde parasız muayene ediliyorlar.

Sağlık sigortası bulunmayan fakir vatandaşların sigorta prim ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor.

GSS prim borcu sorgulama işlemi E Devlet kapısına şifreniz ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz. 

GSS sistemine girmek için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu sekmesine tıklayabilirsiniz.

Maddi geliriniz yoksa aylık gelirinizin asgari ücretin 1/3’ü ve altındaysa gelir testi  ön başvuru işleminizi de e-devlet sisteminden yapabilirsiniz.

Gireceğiniz gelir testi neticesinde G0 kategorisinde dahil edilir ve sağlık hizmetlerinden parasız  faydalanabilirsiniz.

Eğer geliriniz varsa ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakıf'larına başvuruda  bulunabilirsiniz. Bu vakıflar kaymakamlık ve valiliklere bağlı olarak çalışır. Başvurunuz yapıldıktan sonra yerinde tespit için hanenize çalışanlar gelebilir. Daha sonra gelir testinizin sonucunu E Devlet kapısından rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 17:18
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Anahtar Kelimeler:
Genel Sağlık SigortasıGSS Prim Borcu Sorgulama
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