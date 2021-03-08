Genel Sağlık Sigortası şartları neler? GSS prim borcu sorgulama

Çalışan kesimden kesilen sigorta primlerinden ücretsiz bir şekilde çalışan vatandaşlar yararlanabiliyor. Ülkemizde işsiz sayısı da bir hayli fazla. Bu kesiminde sağlık hizmetlerinden yararlanması için yapılan yasal düzenleme ile belirli miktarda ve gelirine göre prim ödeyen veya geliri az olan ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalandırılıyor.

Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve SSK’lı kişiler de yapılan son değişiklikle GSS kapsamına girdiler.

2012 senesinde mecliste kabul edilen yasa tasarısı ile iş sahibi olmayan, yalnız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar da Genel Sağlık Sigortası’ndan yararlanabiliyorlar. Bu bireyler, rahatsızlandıklarında kaza geçirdiklerinde devlet hastanelerinde parasız muayene ediliyorlar.

Sağlık sigortası bulunmayan fakir vatandaşların sigorta prim ödemeleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanıyor.

GSS prim borcu sorgulama işlemi E Devlet kapısına şifreniz ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile giriş yaparak öğrenebilirsiniz.

GSS sistemine girmek için https://www.turkiye.gov.tr/sgk-gss-borc-dokumu sekmesine tıklayabilirsiniz.

Maddi geliriniz yoksa aylık gelirinizin asgari ücretin 1/3’ü ve altındaysa gelir testi ön başvuru işleminizi de e-devlet sisteminden yapabilirsiniz.

Gireceğiniz gelir testi neticesinde G0 kategorisinde dahil edilir ve sağlık hizmetlerinden parasız faydalanabilirsiniz.

Eğer geliriniz varsa ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma Vakıf'larına başvuruda bulunabilirsiniz. Bu vakıflar kaymakamlık ve valiliklere bağlı olarak çalışır. Başvurunuz yapıldıktan sonra yerinde tespit için hanenize çalışanlar gelebilir. Daha sonra gelir testinizin sonucunu E Devlet kapısından rahatlıkla öğrenebilirsiniz.