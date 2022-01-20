Fakirlik (Muhtaçlık) belgesi başvuru şartları nelerdir? Fakirlik belgesi nasıl alınır?

Fakirlik belgesi, şartalara uygun olan vatandaşların başvuruda bulunarak muhtarlıklardan alabileceği bir belgedir. Bu belge ile muhtaç durumda olan kişiler yardım yapan kurumların yardımlarından daha avantajlı veya öncelikli olarak yararlanabilmektedirler. Fakirlik belgesini almak isteyen kişiler bazı durumlarda evlerinde ziyaret edilerek verdikleri beyanın doğruluğu kontrol edilir.

Fakirlik belgesi nereden alınır?

Bu belgeyi almak isteyen vatandaşlar öncelikle yaşadıkları yerdeki muhtarlıklara giderek fakirlik belgesi almak istediklerini söylemelidir. Eğer yaşadıkları yerde muhtarlık yok ise yaşadıkları bölgenin yerel yönetimine giderek belgeyi alabilir.

Bu belge sadece fakirlik belgesi alım şartlarını sağlayan ve maddi durumu muhtaçlık sınırının altında olan kişilere verilen bir belgedir. Fakirlik belgesi maddi durumu kötü olan kişilere verildiği için bu belgeyi talep eden kişilerden muhtarlıklar evrak parası alınmamaktadır.

Ayrıca muhtarlıkların tek seferlik verdiği yardımlardan da bu belge ile yararlanılabilmektedir.

Fakirlik belgesi için gerekli olan evraklar nelerdir?

Bu belgeyi almak isteyen kişilerden kimlik belgesi istenmektedir.

Kişinin öğrenci olması durumunda, öğrenci belgesi de kendisinden talep edilebilmektedir. Bazen küçük yerlerde muhtarlar, mahalle halkını çok iyi tanıyabilmektedirler. Bu gibi durumlarda muhtar, kişiden kimlik belgesi veya öğrenci belgesi istemeyebilir.

Muhtardan alınacak olan fakirlik belgesi başvuru formu doldurulmalıdır.

Fakirlik belgesi talep formu nereden alınır?

E-devlet üzerinden veya muhtarlıklara gidilerek fakirlik belgesi talep formu alınabilir. Kişinin e-devlet üzerinden formun çıktısını aldıktan sonra gerekli tüm belgeler ile muhtarlığa gitmesi kolaylık sağlar.

Bunun için https://www.turkiye.gov.tr adresine girildikten sonra “hizmetler” menüsünden Sosyal Güvenlik Kurumu bulunmalıdır. “Başvuru ve formlar” bölümünden de fakirlik belgesi talep formuna tıklanmalıdır. Ardından form indirilir ve çıktısı alınır.

Fakirlik belgesi için gerekli şartlar nelerdir?

Muhtaçlık belgesi koşulları:

18 yaşını doldurmuş olanlar fakirlik kağıdı alabilmektedirler. 18 yaşından küçükler haneden sorumlu olmadıkları için fakirlik belgesi de alamamaktadırlar.

Sigortalı olarak bir işte çalışanlara muhtaçlık belgesi verilmemektedir.

Fakirlik belgesi almak isteyen vatandaşların üzerlerine kayıtlı herhangi bir gayrimenkul veya araç olmamalıdır.

Fakirlik kağıdı başvuru formunun eksiksiz ve verilen bilgilerde bir yanlışlığın olmaması gerekir.

Başvurular, ikamet adresinin içinde bulunan muhtarlığa yapılmalıdır.

Fakirlik belgesi alma süreci nasıldır?

Muhtaçlık belgesi almak için kimlik belgesi ile beraber muhtarlığa gidilmelidir. Kişinin üzerine kayıtlı bir gayrimenkulün olup olmadığı ve kişinin sigortalı olup olmadığına bakılır. Muhtar, kişinin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığını anlayabilmek için ev ziyareti yapabilir.

Başvuru esnasında doldurulması gereken fakirlik belgesi talep formu doldurulduktan sonra muhtara onaylatılmalıdır. Muhtaçlık belgesi konusunda tam yetki muhtarlara aittir ve muhtarlığın uygun görmesi durumunda fakirlik belgesi verilmektedir.

Fakirlik belgesi hangi alanlarda kullanılır?

Muhtaçlık belgesinin kullanım alanları:

Muhtaçlık maaşı almak isteyenlerden fakirlik belgesi talep edilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü’nün verdiği yardımlara başvuru yapacak olanlardan muhtaçlık belgesi talep edilmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Deneği’nin yardımlarından yararlanmak için muhtaçlık belgesi sahibi olunmalıdır.

Belediyeler maddi zorluklar yaşayan kişilere kira ve yakacak yardımı için de fakirlik belgesi talep edilir.

Fakirlik belgesinin avantajları nelerdir?

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yardımlarına başvuru yapabilmek için muhtaçlık belgesi gereklidir.

Muhtaçlık belgesinin avantajları:

Devletin muhtaç kişilere sağladığı sosyal yardım imkanlarından yararlanılabilmesini sağlamaktadır. Bu belgeye sahip olan kişilerin devlet kurumlarından talep ettikleri yardımlar için devamlı olarak gelir testi yaptırmaları veya denetlenmeleri gerekmemektedir. Kişinin direkt olarak maddi yardıma ihtiyacının olduğunun kanıtı olarak kabul edilmektedir.

Muhtaçlık belgesi olanların yardım başvurularının olumlu sonuçlanabilme ihtimalleri artmaktadır.

Yardım başvurularının değerlendirildiği süreç, muhtaçlık belgesi olanlarda daha kısa olmaktadır.

Birden fazla yardım alınabilmesini sağlar. Öneğin; bir kurumdan kira yardımı alınıyor ise, fakirlik belgesi olması durumunda gıda yardımı da alınabilmektedir.

Fakirlik belgesine sahip olan ailenin %40 ve üzerinde engel oranına sahip bir bireyi var ise; bu durumda alınabilecek olan yardım tutarı daha fazla olabilmektedir.

Öğrenciler fakirlik belgesi başvurusu yapabilirler mi?

Muhtaçlık belgesi için öğrenciler, öğrenci belgeleri ile başvuru yapabilmektedirler. Çeşitli kurumlara yaptıkları burs başvurularının olumlu sonuçlanması ve burs alabilmeleri için fakirlik kağıdı avantaj sağlamaktadır. Öğrencilerin eğitim gördüğü şehirde ikamet etmesi gerekmektedir. Bu yüzden fakirlik kağıdı almadan önce ikametgahını okuduğu şehre aldırmalıdır.

Öğrenciler fakirlik belgelerini hangi alanlarda kullanabilir?

Okulunu donduracak olan öğrenciler; sebep olarak maddi durumunun yetersizliğini göstererek, çalışma zorunluluğu olduğunu söyleyerek okullarını dondurabilmektedirler. Bunun için öğrenciden kanıt istenmektedir. Öğrenci ise; sağlık raporu ve fakirlik belgesi ile durumu ispatlayabilmektedir.

Kaymakamlıktan burs almak isteyenlerin, fakirlik belgesi sunması gerekmektedir. Bu durumda öğrenciler sene içerisinde bir kere 800 TL burs verilmektedir. Ayrıca muhtaçlık belgesi ile beraber sağlık raporu da başvuruda sunulmalıdır.

Üniversite öğrencilerinin yemek bursu alabilmeleri için muhtaçlık belgesine ihtiyaçları bulunmaktadır. Her üniversite olmasa da çoğu üniversite bu belgeyi talep etmektedir.

Belediyelerin verdikleri öğrenci burslarını almak isteyen öğrenciler, muhtaçlık belgesine sahip olmalılardır.

Öğrenciler fakirlik belgesi alabilmek için hangi koşulları sağlamalılardır?

Öğrencilere muhtaçlık belgesi verebilmek için istenen şartlar:

Dönemin asgari ücretinin üçte birinden daha az tutarda gelire sahip olan öğrenciler fakirlik belgesi alabilmektedirler.

Sigortalı olarak bir işte çalışmayan öğrencilere fakirlik kağıdı verilmektedir.

Fakirlik belgesi almak isteyen öğrencilerin üzerlerine kayıtlı herhangi bir mal varlığı olmamalıdır.

Fakirlik belgesinin süresi var mıdır?

Muhtaçlık belgesi kişinin amacına göre verilmektedir. Belge düzenlenirken üzerinde bulunan tarihe bakılarak, süre dolana kadar belge kullanılmalıdır. Öğrencilere verilen fakirlik belgesi ise, öğrenciliklerini noktalayana kadar geçerli olmaktadır.

Fakirlik belgesi hangi durumlarda geçerliliğini kaybeder?

Muhtaçlık belgesi geçerliliğini kaybetme sebepleri:

Fakirlik belgesi alan öğrenciler, okulu bitirdiklerinde aldıkları belge geçerliliğini yitirmektedir.

Muhtaçlık belgesi sahibi eğer sigortalı olarak bir işte çalışmaya başlar ise, bu durumda belgeyi kullanamamaktadır.

Haksız yere fakirlik kağıdı aldığı tespit edilen kişilerin belgelerinin geçerliliği iptal edilmektedir.

Fakirlik belgesi ile başvuru yapılan yardımların kötüye kullanılması durumunda belge geçerliliğini yitirmektedir.

Muhtaçlık belgesindeki muhtar imzasında şaibe bulunması durumunda, belge iptal edilmektedir.