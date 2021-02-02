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Evine çağırdığı arkadaşını ensesine tabancayla vurarak öldürdü

Gaziantep'te yaşayan 22 yaşındaki Murat Ö. isimli şahıs evine misafir olarak çağırdığı arkadaşını ensesinden tabanca ile vurarak öldürdü.

02 Şubat 2021 Salı 18:30
Evine çağırdığı arkadaşını ensesine tabancayla vurarak öldürdü
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Dehşet veren olay Gaziantep'te dün sabah yaşandı.

İlde yaşayan 22 yaşındaki Murat Ö. isimli şahıs dün sabah arkadaşı 21 yaşındaki Umut A. ve diğer arkadaşlarını misafir olarak evine davet etti. Evde bir süre birlikte takılan, sohbet arkadaşlar arasında henüz bilinmeye sebeple tartışma çıktı. Tartışmanı alevlenmesisle birlikte ev sahibi olan Murat Ö. eline geçirdiği tabanca ile yakın arkadaşı Umut A.'yı ensesinden vurdu. Kurşunun isabet ettiği Umut Ö. olduğu yere kanlar içinde yığıldı.

ENSESİNDE VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan mahallenin durumu ihbar etmesiyle birlikte eve 112 sağlık personeli ve polis ekipleri yönlendirildi. eve gelen ekipler Umut A.'yı yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz genç tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti.

Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 18:30
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepCinayetENSESİNDEN VURULDU
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