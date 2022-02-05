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Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi

Salgın döneminde esnaflar, zor duruma girdi. Salgın döneminde çoğu dükkan kepenk kapattı. Bankalar esnaflar için düşük faizle belli bir ay geri ödemesiz kredi imkanı sunmaktadır. İşte düşük faizli geri ödemesiz ihtiyaç kredisi veren bankalar...

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:36
Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi
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Salgın döneminde nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvuruda bulunan vatandaşlar, düşük faiziyle 6 ay ödemesiz olan krediden faydalanabilecekler.

Başvuruda bulunan kişilerin kredi notuna bakılarak gerekli evrakların hazırlanmasını istenmektedir. Kredi notlarında bir sıkıntı yoksa vatandaşlar 100 Bin TL’ye kadar kredi alabilmektedir. Hatta banka şubelerine gitmeden mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Şekerbank, Tesk üyesi esnaflara 6 ay geri ödemesiz kredi vermektedir.

İş bankası’da esnaflara 6 aya kadar geri ödemesiz kredi imkanı sunmaktadır. Hatta 3 yıl vade bile yapabilmektedir. Başvurular İş bankası tarafından incelenmektedir .

İhtiyaç kredisi veren bankalar

Vakıfbank, %1,49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

Garanti, %1,83 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

Enpara, %1,57 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

CepteTEB, %1,60 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

Ziraat Bankası ,%1,54 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:36
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Esnaf Kredi6 Ay ödemesiz Ihtiyaç Kredisi
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