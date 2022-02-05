Esnafa 6 Ay Ödemesiz 100 Bin TL Kredi

Salgın döneminde nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlara 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sağlanmaktadır. Başvuruda bulunan vatandaşlar, düşük faiziyle 6 ay ödemesiz olan krediden faydalanabilecekler.

Başvuruda bulunan kişilerin kredi notuna bakılarak gerekli evrakların hazırlanmasını istenmektedir. Kredi notlarında bir sıkıntı yoksa vatandaşlar 100 Bin TL’ye kadar kredi alabilmektedir. Hatta banka şubelerine gitmeden mobil bankacılık üzerinden başvuru yapılabilmektedir.

Şekerbank, Tesk üyesi esnaflara 6 ay geri ödemesiz kredi vermektedir.

İhtiyaç kredisi veren bankalar

İş bankası’da esnaflara 6 aya kadar geri ödemesiz kredi imkanı sunmaktadır. Hatta 3 yıl vade bile yapabilmektedir. Başvurular İş bankası tarafından incelenmektedir .

Vakıfbank, %1,49 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

Garanti, %1,83 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

Enpara, %1,57 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

CepteTEB, %1,60 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.

Ziraat Bankası ,%1,54 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vermektedir.