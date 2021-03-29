Eminevim batıyor mu? Eminevim çöktü mü?

Taksit imkanıyla vatandaşlara ev alma fırsatını sunan Eminevim, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Eminevim’in battığını ve sistemlerine girilmediğini yazmaya başladı. Bu haberlerin ardından Eminevim çöktü mü sorusu gündeme getirildi.

Eminevim, faizsiz ve taksitli olarak ev alma fırsatı sunan bir kurumdur. Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren kurum üzerinden binlerce kişi ev sahibi oldu.

Eminevim batıyor mu?

Sosyal medyada Eminevim, battı şeklinde söylentiler çıktı. Ayrıca bazı haberlerde evlerini teslim alamayan kişilerin firmayı protesto etmek için toplandığı görüntülerde paylaşılıyor. Konuyla ilgili Av. Asil Kocaçınar açıklamalarda bulundu. Kocaçınar açıklamasında kartopu sözleşmelerinin hukuki olarak çokça tartışıldığını ifade ederken, firmaya başvuru yapan kişilerin çok geçmeden yargıya başvurmaları gerektiğini söyledi.

Tüm bu iddiaların yanı sıra şirketten veya yetkili bir kişiden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesi ise iddiaların giderek güçlenmesine neden oldu.