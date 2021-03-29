Eminevim batıyor mu? Eminevim çöktü mü?

Taksit imkanıyla vatandaşlara ev alma fırsatını sunan Eminevim, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Eminevim’in battığını ve sistemlerine girilmediğini yazmaya başladı. Bu haberlerin ardından Eminevim çöktü mü sorusu gündeme getirildi.
Eminevim, faizsiz ve taksitli olarak ev alma fırsatı sunan bir kurumdur. Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren kurum üzerinden binlerce kişi ev sahibi oldu.
Eminevim batıyor mu?
Tüm bu iddiaların yanı sıra şirketten veya yetkili bir kişiden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmemesi ise iddiaların giderek güçlenmesine neden oldu.
Son Güncelleme: 29.03.2021 17:41