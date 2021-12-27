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E-Haciz nedir ?E-Haciz hangi borçlara gelmektedir ?E-Haciz kaldırma yolları nelerdir?

Dijitalleşen dünyada artık haciz işlemleri de elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Binlerce vatandaşımız güne haciz şokuyla uyandı. Elektronik haciz yüzünden başınız derde girebilir. Vatandaşlarımız E-Haciz nedir, E-Haciz hangi borçlara gelmektedir, E-Haciz kaldırma yollarını merak ediyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi 00:17
E-Haciz nedir ?E-Haciz hangi borçlara gelmektedir ?E-Haciz kaldırma yolları nelerdir?
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Günümüzde artık hemen hemen her şey elektronik ortamlardan yapılmaktadır. Haciz işlemleri de elektronik ortamda yapılmaya başlandı. Bundan dolayı hiç düşünmediğiniz bir anda başınıza haciz çıkabilir. Dijitalleşen dünyada artık haciz işlemleri de elektronik ortamlarda yapılmaktadır. Binlerce vatandaşımız güne haciz şokuyla uyandı. Elektronik haciz yüzünden başınız derde girebilir.

Ülkemizde her gün binlerce insanın mal varlığı ya da banka hesabı haciz edilebilmektedir. Bu hacizler elektronik ortamda yapılmaktadır. Vatandaşlarımız E-Haciz nedir, E-Haciz hangi borçlara gelmektedir, E-Haciz kaldırma yollarını merak ediyor.

E-Haciz

Devlete borcunuz varsa ve siz bu borçları geciktirip ödemediğinizde E-Haciz ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu haciz sonrasında maaş kesintisi yaşayabildiğiniz gibi gayrimenkulünüze ya da aracınıza el konulabilir. Normal haciz işlemleri genellikle icra daireleri tarafından işleme konmaktadır. E-Haciz ise genellikle vergi daireleri üzerinden yapılır. Borçlu olan kişilere 15 gün ödeme süresi verilmektedir. Bu süre zarfında hala ödeme yapılmadıysa Vergi Dairesi Otomasyon Programı üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na yönlendirilmektedir. Sonrasında E-Haciz işlemi başlatılmaktadır.

E- Haciz Hangi Borçlara Geliyor?

  • Trafik para cezası,
  • Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borcu,
  • MTV borcu,
  • Tüm vergi borçları,
  • Haksız mal işgali,
  • Mahkeme cezaları,
  • Yargılama giderleri,
  • İdari para cezaları,
  • Askerlik para cezası,
  • Seçim para cezası,
  • Nüfus para cezası,
  • Ecrimisil borçları,
  • Gümrük vergileri,
  • Sigorta primleri,
  • Usulsüz geçişlerden dolayı Karayollarından verilen para cezaları,
  • Taşınmaz durumdaki kültür varlıklarındaki katkı payları.

E-Haciz Kaldırma Nasıl Yapılır?

Borcunuz için ihbaname geldikten sonra 15 gün içerisinde borcunuzu ödemediğiniz takdirde haciz işlemi uygulanmaktadır. Adınıza gelmiş olan E-Haciz kararını E-Devlet üzerinden sorgulama imkanı vardır. E-Devlet üzerinden Banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulama ve Araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama işlemlerini uygulayarak hakkınıza gelmiş olan E-Haciz sorgulaması yapabilirsiniz.

Sorgulama işlemini yaptıktan sonra borç ödenirse birkaç gün için hacziniz kalkmaktadır. Ayrıca haciz veren kuruma E-Haciz kaldırma dilekçesi yazarak haczinizi kaldırma imkanınız vardır. Ayrıca borcun nereden olduğunu bilmiyorsanız borca itiraz ederek yürütme kararını durdurabilirsiniz. Ayrıca borcunuzu ödediğiniz takdirde 7 gün içinde haciz işlemi kaldırılır.


Son Güncelleme: 27.12.2021 00:17
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Anahtar Kelimeler:
E-HacizHaciz
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