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Bir Annenin Günahı dizisini hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?

kanal D ekranlarında 21 kasım cumartesi akşamı yayın hayatına başlayacak olan Bir Annenin Günahı dizisi daha başlamadan merak ediliyor. Bu sezonun yeni dizilerinden olan Bir Annenin Günahı isimli dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu.

08 Aralık 2020 Salı 22:07
Bir Annenin Günahı dizisini hangi ilimizde, hangi mekanlar da çekiliyor?
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Bu sezon Kanal D’nin iddialı yapımları arasına girecek olan Bir Annenin Günahı isimli dizisi şimdiden izleyicilerin merak konusu oldu. Bir Annenin Günahı dizisi 21 Kasım Cumartesi akşamı yayın hayatına merhaba diyecek, oyuncu kadrosu bomba isimlerle dolu olan dizinin oyuncuları: Özge Özberk, Musa Uzunlar, Simay Barlas, Pamir Pekin, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, gibi deneyimli oyunculardan oluşuyor. Limon Film’in hazırladığı dizi şimdiden merak konusu oldu. İzleyicinin merakla beklediği yapımın nerede, hangi şehirde çekim yaptığı herkes tarafından araştırılıyor.

Bir Annenin Günahı Nerede Çekiliyor?

Her hafta cumartesi Kanal D ekranlarında merakla beklenen yapımlardan olan Bir Annenin Günahı  dizisi İstanbul ilimizde ve yakınlarında çekilmektedir. Bundan sonra da her hafta cumartesi akşamları yayınlanacak olan yapımın bundan sonrada nerede, hangi mekanlarda çekim yapılacağı hakkında tüyolarda paylaşılacak.



Son Güncelleme: 08.12.2020 22:07
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Anahtar Kelimeler:
DiziKanalDBir Annenin Günahı
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