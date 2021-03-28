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Bakan Koca duyurmuştu! 60 yaş üzeri için aşı randevuları açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün 60 yaş üzerinde vatandaşların eşleriyle birlikte aşı olabileceklerini duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra e nabız sistemi üzerinden 60 yaş ve üzeri için randevu verilmeye başlandı.

28 Mart 2021 Pazar 20:03
Bakan Koca duyurmuştu! 60 yaş üzeri için aşı randevuları açıldı
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Korona virüs salgını ile mücadele her alanda sürerken, aşılama çalışmalarıda yavaşta olsa devam ediyor. 

Son olarak Biontech firması tarafından yaklaşık 3 milyon doz aşının gönderileceği haberinden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama sürecinin başladığını ve bu kişilerin eşleriyle birlikte korona virüs aşısı olabileceklerini duyurmuştu.

60 YAŞ ÜZERİ İÇİN RANDEVULAR AÇILDI

Bakan Koca'nın bu açıklamasında sonra Sağlık Bakanlığı da hareket geçti ve e nabız sistemi üzerinden 60 yaş ve üzerinde ki vatandaşlar ve eşleri için randevu sistemini açtığını duyurdu.

60 yaş ve üzerinde olan vatandaşlar ve eşleri  E-nabız sistemine giriş yaparak korona virüs aşısı olabilmek için randevularını alabilecekler.

Öte yandan korona virüs aşısı 28 gün arayla 2 doz olacak şekilde uygulanıyor. Önümüzdeki günlerde aşı sevkiyatının artmasıyla birlikte aşılama yaşının aşağıya doğru çekilmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 28.03.2021 20:03
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60 YAŞ ÜZERİAşılama SüreciENABIZ
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