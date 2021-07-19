Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Arefe günü bankalar açık mı?

2021 yılında Kurbanı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü isegününe denk gelmektedir. Pazartesi gününe denk gelen arefe gününde kamu kurumları bayram tatiline girmektedir.larda işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise arefe günü bankalar açık olacak mı merak ediyor. Bilindiği gibi Kurban Bayramı arasında girildiğinde bankalarda 4 gün kapalı olacak. Acil işlemleri olan vatandaşlar ise bu işlemlerin gecikmemesi için banka mesai saatlerini araştırıyor.

Kamu kurumlarında arefe günü tatil olsa da özel sektörde yarım gün olarak çalışmalar devam ediyor. Bankalarda öğle aralarına kadar arefe günün de hizmet vermektedir. Arefe gününün ardından bayramda bankalar kapalı olarak hafta sonu da bankaların kapalı olması nedeniyle 19 Temmuz’un ardından bankalar 26 Temmuz Pazartesi günü yeniden iş başı yapacak.