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Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Kurban Bayramı arefe günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı merak ediyor. Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankalar bugün açık mı, Pazartesi günü bankalar çalışacak mı sorularını araştırıyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56
Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi bankalar çalışıyor mu?
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2021 yılında Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü ise arefe gününe denk gelmektedir. Pazartesi gününe denk gelen arefe gününde kamu kurumları bayram tatiline girmektedir. Bankalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise arefe günü bankalar açık olacak mı merak ediyor. Bilindiği gibi Kurban Bayramı arasında girildiğinde bankalarda 4 gün kapalı olacak. Acil işlemleri olan vatandaşlar ise bu işlemlerin gecikmemesi için banka mesai saatlerini araştırıyor.

Arefe günü bankalar açık mı?

Kamu kurumlarında arefe günü tatil olsa da özel sektörde yarım gün olarak çalışmalar devam ediyor. Bankalarda öğle aralarına kadar arefe günün de hizmet vermektedir. Arefe gününün ardından bayramda bankalar kapalı olarak hafta sonu da bankaların kapalı olması nedeniyle 19 Temmuz’un ardından bankalar 26 Temmuz Pazartesi günü yeniden iş başı yapacak.


Son Güncelleme: 19.07.2021 11:56
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Anahtar Kelimeler:
BankaBayramArefe
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