Arefe günü bankalar açık mı? 19 Temmuz Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:56
2021 yılında Kurban Bayram
ı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor. 19 Temmuz Pazartesi günü ise arefe
gününe denk gelmektedir. Pazartesi gününe denk gelen arefe gününde kamu kurumları bayram tatiline girmektedir. Banka
larda işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise arefe günü bankalar açık olacak mı merak ediyor. Bilindiği gibi Kurban Bayramı arasında girildiğinde bankalarda 4 gün kapalı olacak. Acil işlemleri olan vatandaşlar ise bu işlemlerin gecikmemesi için banka mesai saatlerini araştırıyor.
Arefe günü bankalar açık mı?
Kamu kurumlarında arefe günü tatil olsa da özel sektörde yarım gün olarak çalışmalar devam ediyor. Bankalarda öğle aralarına kadar arefe günün de hizmet vermektedir. Arefe gününün ardından bayramda bankalar kapalı olarak hafta sonu da bankaların kapalı olması nedeniyle 19 Temmuz’un ardından bankalar 26 Temmuz Pazartesi günü yeniden iş başı yapacak.
Son Güncelleme: 19.07.2021 11:56
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