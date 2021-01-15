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Antarktika’da eriyen buzlar dünyanın sonunu getirebilir! Dünya yeni buz çağına sürükleniyor

Bilim insanlarının yaptığı son açıklamaya göre iklim değişikliğine gidildiği söyleniyor. Antarktika’da eriyen buzdağları Dünya’nın yeni bir buz çağına sürüklediği ifade edildi. Tatlı ve soğuk sular Atlantik Okyanusa taşınması ile okyanus döngüsünde değişiklik görüldüğü söylendi.

15 Ocak 2021 Cuma 13:41
Antarktika’da eriyen buzlar dünyanın sonunu getirebilir! Dünya yeni buz çağına sürükleniyor
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İngiltere bilim insanları Antarktika’daki buzdağlarının kıtalarından uzaklaşması sonucu Dünya’nın yeni bir buz çağına sürüklendiğini ortaya koydu.

Buz çağı döngüleri 1,6 milyon yılda hızlanarak Dünya’nın Güneş üzerinde ki etkisi araştırıldı. Buzul çağlarının anlaşılması için bilim adamları geçmişteki iklim çağlarını yeniden araştırdı. Araştırma verilerine göre son 1,6 milyon yıldaki buzul çağı döngüleri Dünya’nın Güneş yörüngesini de hızlandırdı. 

Tatlı su buzdağları Atlantik Okyanusuna gidiyor!

Bilim insanlarının araştırmasına göre Güney Okyanus tuzlandıkça Kuzey Atlantik değişime uğruyor. Bu sayede büyük ölçekli okyanuslar sirkülasyona uğrayarak değişme başlıyor. Karbondioksit atmosferden çekilerek sera etkisini azaltıyor.

 Dünya Holosen devrinde!

 11 bin yıl önce başlayan buzullar arası Holosen devri içerisinde yer alan Dünya, insan türünün dünya çapında kültürel anlamda gelişim ve değişiminin yaşanılan zamanının jeolojik devirler arası önemli olduğunu vurguluyorlar.

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 13:41
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Anahtar Kelimeler:
BuzullarAntarktikaAtlantik Okyanusu
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