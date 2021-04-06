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A101'de bu hafta hangi indirimler var? 8 Nisan 2021 A101 indirimleri

A101 marketleri raflarında bu hafta satılacak indirimli ürünler belli oldu. 8 Nisan 2021 A101 marketleri indirimlerinin yer aldığı a101 aktüel ürünler kataloğunu haberimizin detaylarında bulabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 23:01
A101'de bu hafta hangi indirimler var? 8 Nisan 2021 A101 indirimleri
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Türkiye'de geniş bir market ağına sahip olan A101 marketleri raflarında bu hafta satılacak olan indirimli ürünler belli oldu. Sizlerde a101 marketlerinde 8 Nisan 2021 tarihinde indirimli olarak satılacak ürünleri a101 aktüel ürünler kataloğundan incelebilir ve fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

8 Nisan 2021 A101 indirimleri

A 101 market raflarında her hafta olduğu gibi bu haftada bir çok elektronik üründe indirimler sizleri bekliyor. 50 inç Toshiba televizyon, 43 inç hi-level televizyon, sunny tablet ve cep telefonu gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

Mutfak ve ev eşyalarında da aynı indirimler market raflarında sizleri bekliyor olacak. Blender seti. ütü,tost makinesi, el mikseri ve daha bir çok ürün indirimli fiyatlarıyla market raflarında önce a101 aktüel ürünler kataloğunda incelemeniz için sizleri bekliyor.

A101 marketlerinde ramazan ayı öncesinde gıda ürünlerinde de indirimler devam ediyor. Süt, peynir çeşitleri,yoğurt, salça, turşu ve daha yüzlerce gıda ürününde indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sizlerde indirimli ürünler a101 market raflarında yerini almadan 8 nisan a101 indirimlerinin yer aldığı kataloğu inceleyip, fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 23:01
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