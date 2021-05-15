86 bin 250 TL'lik piknik

Korona-virüs vakalarının sürekli artmasıyla tüm dünyayı etkisine almaya devam ettiği bu günlerde önlem amaçlı 3 hafta kadar sürecek olan bir tam kapanma kararı alınmıştı. Polis ekipleri tam kapanma sürecinde denetimleri sıklaştırırken kısıtlama kurallarına uymayarak piknik yapmaya giden 25 kişilik gruba ekipler tarafından toplamda 86 bin 250 TL'lik ceza kesildi.

Göl kenarında korona pikniği

Alınan korona-virüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam eden jandarma ekipleri, Tekirdağ'a bağlı Muratlı ilçesi Kepenekli Mahallesinde bulunan Gölette 25 kişilik bir grup piknik yaparken yakalandı. Kısıtlamayı ihlal ederek piknik yapan , sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ,sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayan 25 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 3 bin 450’şer TL’den toplam 86 bin 250 TL idari para cezası kesildi. Ceza işlemlerinin ardından grup dağıtılarak evlerine gönderildi.

