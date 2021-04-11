6 yaşındaki çocuk oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden hayatını kaybetti

6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği acı olay Denizli Budan'da yaşandı.

İlçede yaşayan Çoban ailesinin 6 yaşındaki oğlu Alperen Çoban, bugün kendi odasında oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden fenalaştı ve olduğu yere düştü. Olayı fark eden anne ve baba küçük çocuğu hemen hastaneye kaldırdı.

6 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Küçük parça yuttuğu düşündükleri Çoban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı ilk incelemede küçük çocuğun boğazında herhangi bir parça bulunmadı.

Aileyi yasa boğan küçük Alperen'in kesin ölüm nedenin yapılacak olan otopsi sonrasında netleşmesi bekleniyor

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.