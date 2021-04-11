6 yaşındaki çocuk oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden hayatını kaybetti

6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği acı olay Denizli Budan'da yaşandı.
İlçede yaşayan Çoban ailesinin 6 yaşındaki oğlu Alperen Çoban, bugün kendi odasında oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden fenalaştı ve olduğu yere düştü. Olayı fark eden anne ve baba küçük çocuğu hemen hastaneye kaldırdı.
6 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Aileyi yasa boğan küçük Alperen'in kesin ölüm nedenin yapılacak olan otopsi sonrasında netleşmesi bekleniyor
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 11.04.2021 22:15