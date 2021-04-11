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6 yaşındaki çocuk oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden hayatını kaybetti

Denizli'de yaşanan acı olayda 6 yaşındaki Alperen Çoban isimli çocuk kendi evinde oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden yere yığılarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun ölüm sebebi otopsi sonrası netleşecek.

11 Nisan 2021 Pazar 22:15
6 yaşındaki çocuk oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden hayatını kaybetti
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6 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği acı olay Denizli Budan'da  yaşandı.

İlçede yaşayan Çoban ailesinin 6 yaşındaki oğlu Alperen Çoban, bugün kendi odasında oyuncaklarıyla oyun oynadığı esnada aniden fenalaştı ve olduğu yere düştü. Olayı fark eden anne ve baba küçük çocuğu hemen hastaneye kaldırdı.

6 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Küçük parça yuttuğu düşündükleri Çoban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların yaptığı ilk incelemede küçük çocuğun boğazında herhangi bir parça bulunmadı.

Aileyi yasa boğan küçük Alperen'in kesin ölüm nedenin yapılacak olan otopsi sonrasında netleşmesi bekleniyor

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




Son Güncelleme: 11.04.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
DenizliAlperen çoban
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