4 çocuk babasının ölü bulunması akıllara intihar mı cinayet mi sorusunu getirdi

Artvin Borçka ilçesinde gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre tır ve kamyon şoförü olduğu bilgisi edinilen 42 yaşındaki Özcan Kasımoğlu’nun evinden gelen silah seslerinin ardından eve koşan akrabaları Kasımoğlu’nu ölü olarak buldular. Öğle saatlerinde Kaleköy'de gerçekleşen olayda eve giden akrabaları tarafından başından vurulmuş bir şekilde yerde yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri intikal ederken Jandarma ve savcının yaptığı incelemeler sonrasında dört çocuk sahibi olan Özcan Kasımoğlu’nun ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrasında belli olacağı kaydedildi.

