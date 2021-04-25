37 yaşındaki kadın Antalya'daki evinde ölü olarak bulundu

Antalya Alanya’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşayan 37 yaşındaki Çiğdem Özdemir’in öğle saatlerinde annesi evine gelerek kapıyı açtığında kızını yerde yatar bir vaziyette gördü. Hemen ekiplere ihbarda bulunan annenin çağrısı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Çiğdem Özdemir2in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri intihar şüphesi üzerinde dururken evde bulunan piknik tüpünün açık olduğu ve odada yoğun gaz kokusunun olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde bulunan bir not kâğıdında , "Gaz açık, elektriği açmayın, sigara, telefon vs kullanmayın" yazılı olduğu görüldü.

Edinilen bilgilerde 1 çocuk annesi olan Özdemir’in eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. Genç kadının cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

