29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıl dönümü için geri sayım başladı. Cumhuriyet’in ilan edildiği bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere büyük bir anlam ve öneme sahip bir bayram armağan etmiştir.

23 Nisan 1923’te TBMM’deki bir anayasa değişikliğiyle Türkiye’nin yönetim biçimi Cumhuriyet olmuştur. Kararın 101 pare top atışıyla kutlanması ve aynı gün parlamento tarafından kararlaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 29 Ekim her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sözleri

Bugün cumhuriyetimizin 97 sene dönümü. Atam sen yerinde rahat yat.. Cumhuriyetin bizlere itimat…

Atam bu gençlik itimadına hep sahip çıktı hep göklerde taşıdı al sancağını şerefle.. Cumhuriyet bayramımızın 97. sene dönümü mübarek olsun…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız mübarek olsun.

Cumhuriyet Bayramınız Mübarek Olsun.

Cumhuriyet bayramı coşkusunun tam ulusumuzca derinden yaşanması beklentileriyle…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız mübarek olsun! Nice senelere. Yaşşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa.

Teşekkürler Mustafa Kеmal Atatürk, her daim izindeyiz! Herkesin Cumhuriyet Bayramı mübarek olsun…

Birlik, beraberlik ve sulh içinde bir bayram geçirmeniz dileğiyle Cumhuriyet Bayramı’mız mübarek olsun!

Cumhuriyet, kavmi orijini ne olursa olsun tüm vatandaşlarını Türk Ulusu çatı kimliğinde birleştirmiştir.