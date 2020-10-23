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24 - 25 Ekim 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller

Sokağa çıkma yasağı gelen illerimiz! 24-25 Ekim tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı gelen illerimiz hangileridir. Covid-19 salgınından dolayı 65 yaş üstü vatandaşlarımız için geçerli olan sokağa çıkma yasağı gelen illerimiz hangileridir?

23 Ekim 2020 Cuma 13:48
24 - 25 Ekim 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller
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24-25 Ekim tarihleri ​​arasında hangi iller yasak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en son koronavirüs vakası sayısını açıklamasının ardından, eski rakamların kademeli olarak karşılanması ve havaların yeniden soğumaya başlamasıyla birlikte hafta sonunda kademeli olarak sokağa çıkma yasağı gündemde kaldı. Vatandaşlar, 24-25 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında haftanın Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı olan 65'ten fazla ilin listesi!

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlarının ulaşımını kısıtlayabileceğini açıkladı. Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Manisa, Bolu ve birden fazla ilde kısıtlamalar var

65 Yaş Üstü Kısıtlama Olan İller Listesi

Gümüşhane

Yalova

Erzincan

Antalya

Çankırı

Muğla


Elazığ

Bartın

Kırıkkale

Aksaray

Kocaeli

Karabük

Afyonkarahisar

İzmir

Konya

Ankara

Bursa



Son Güncelleme: 23.10.2020 13:48
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Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma YasağıCovid-19
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