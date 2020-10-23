24 - 25 Ekim 2020 hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde yasak var? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller

24-25 Ekim tarihleri arasında hangi iller yasak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en son koronavirüs vakası sayısını açıklamasının ardından, eski rakamların kademeli olarak karşılanması ve havaların yeniden soğumaya başlamasıyla birlikte hafta sonunda kademeli olarak sokağa çıkma yasağı gündemde kaldı. Vatandaşlar, 24-25 Ekim 2020 tarihleri arasında haftanın Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı olan 65'ten fazla ilin listesi!
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş üstü vatandaşlarının ulaşımını kısıtlayabileceğini açıkladı. Ankara, Konya, İzmir, Bursa, Manisa, Kayseri, Kütahya, Şanlıurfa, Manisa, Bolu ve birden fazla ilde kısıtlamalar var
65 Yaş Üstü Kısıtlama Olan İller Listesi
Gümüşhane
Yalova
Erzincan
Antalya
Çankırı
Muğla
Bartın
Kırıkkale
Aksaray
Kocaeli
Karabük
Afyonkarahisar
İzmir
Konya
Ankara
Bursa