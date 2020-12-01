2021 yılında ehliyet sınavı yapılacak mı?

Ehliyet sınavına giren birçok vatandaşımız yaşadığı sorunlardan şikâyetçi olmaktaydı. Ehliyet sınavının kaldırılacağına yönelik bilgiler gündeme gelmekte. 2021 yılında Ehliyet sınavı olacak mı sorusu birçok vatandaşımız için merak konusu haline gelmekte.

EHLİYET SINAVLARI KALKACAK MI?

EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

TC kimlik kartı fotokopisi

4 tane biyometrik fotoğraf

Sürücü olabilir sağlık raporu

Sicil kaydı

Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname ve Öğrenci belgesi)

Henüz ehliyet sınavlarının kaldırılacağına dair kesin bir karar yürürlükte bulunmamaktadır. Başvuru tarihleri her ayın 1i ile 10u arasında gerçekleşmekte ve başvuran adaylar 2 hafta içerisinde ehliyet sınavına girmektedir.