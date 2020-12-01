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2021 yılında ehliyet sınavı yapılacak mı?

Son zamanlarda birçok vatandaşımız ülkemizde uygulanan ehliyet sınavlarından şikayetçi duruma gelmektedir. Bireyler yaşadığı sıkıntıları dile getirmekte ve ehliyet sınavlarının kaldırılacağı konusunda konuşmalar gerçekleşmekte. Peki 2021 yılında ehliyet sınavı olacak mı ?

01 Aralık 2020 Salı 22:36
2021 yılında ehliyet sınavı yapılacak mı?
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Ehliyet sınavına giren birçok vatandaşımız yaşadığı sorunlardan şikâyetçi olmaktaydı. Ehliyet sınavının kaldırılacağına yönelik bilgiler gündeme gelmekte. 2021 yılında Ehliyet sınavı olacak mı sorusu birçok vatandaşımız için merak konusu haline gelmekte.

EHLİYET SINAVLARI KALKACAK MI?

Henüz ehliyet sınavlarının kaldırılacağına dair kesin bir karar yürürlükte bulunmamaktadır. Başvuru tarihleri her ayın 1i ile 10u arasında gerçekleşmekte ve başvuran adaylar 2 hafta içerisinde ehliyet sınavına girmektedir.

EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

  • TC kimlik kartı fotokopisi
  • 4 tane biyometrik fotoğraf
  • Sürücü olabilir sağlık raporu
  • Sicil kaydı
  • Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname ve Öğrenci belgesi)

 



Son Güncelleme: 01.12.2020 22:36
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Anahtar Kelimeler:
EhliyetSınav
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