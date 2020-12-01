2021 yılında ehliyet sınavı yapılacak mı?

Ehliyet sınavına giren birçok vatandaşımız yaşadığı sorunlardan şikâyetçi olmaktaydı. Ehliyet sınavının kaldırılacağına yönelik bilgiler gündeme gelmekte. 2021 yılında Ehliyet sınavı olacak mı sorusu birçok vatandaşımız için merak konusu haline gelmekte.
EHLİYET SINAVLARI KALKACAK MI?
EHLİYET SINAVI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
- TC kimlik kartı fotokopisi
- 4 tane biyometrik fotoğraf
- Sürücü olabilir sağlık raporu
- Sicil kaydı
- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici belge, Tasdikname ve Öğrenci belgesi)
Son Güncelleme: 01.12.2020 22:36