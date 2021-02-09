2021 Recep, Şaban ve Ramazan 3 aylar başlangıç tarihi ne zaman?

Tüm Müslüman aleminin beklediği yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların bereketiyle geldiği üç aylar yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarının 2021 yılında Miladi takvime göre hangi döneme geldiği Müslümanlar tarafından merak konusu haline geldi. Bizler de değerli okuyucularımız için üç ayların başladığı tarihi, hangi tarihte hangi kandilin olduğunu, oruç tutanlar için ramazan ayının başlangıcını haberimizin içeriğinde derledik.

2021 üç ayların başlangıcı ne zaman?

2021 yılının Diyanet İşleri tarafından diyanet takviminde açıklanan üç aylarının başlangıcı 13 Şubat tarihiyle beraber Hicri takvimde Recep ayının başlangıcıyla beraber bereketiyle gelen mübarek üç aylar başlamış oluyor. Ardından ise 18 Şubat tarihinde Müslümanlar üç aylarda ilk kandil olan Regaip Kandilini karşılıyor. Ayrıca Recep ayında yer alan ikinci kandil ise 10 Mart tarihinde Müslümanların ellerini açarak dualar edeceği, ibadetler yapacağı Miraç Kandili oluyor.

Recep ayının biterek Şaban ayına girilen tarih ise 25 Mart 2021 olarak belirtilmektedir. Şaban ayında ise üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili 27 Mart tarihinde Müslümanların semaya ellerini açtığı ölmüşleri, yakınları ve kendi günahları için dualar edeceği kandillerden biri olacaktır.

Müslümanların merakla beklediği, şen masaların kurulduğu, sıcak pidelerin bir hevesle masalara konulduğu, ayın sonunda şeker toplamak için çocukların beklediği Ramazan ayı ise 13 Nisan tarihi itibarıyla başlamaktadır. Üç ayların en önemli gecelerinden olan Kadir gecesi ise 8 Mayısıs tarihine denk gelmektedir.

2021 Hicri ve Miladi takvim tarihleri