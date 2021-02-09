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2021 Recep, Şaban ve Ramazan 3 aylar başlangıç tarihi ne zaman?

Yeni bir yıla girmenin ardından Müslüman vatandaşlar bereketiyle gelen, ellerin semaya açıldığı üç ayların ne zaman olduğunu merak etmeye başladı. Üç aylar ne zaman başlıyor? Ramazan ayı ne zaman? Hangi tarihlerde hangi önemli dini günler var?

09 Şubat 2021 Salı 15:44
2021 Recep, Şaban ve Ramazan 3 aylar başlangıç tarihi ne zaman?
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Tüm Müslüman aleminin beklediği yapılan ibadetlerin, tutulan oruçların bereketiyle geldiği üç aylar yani Recep, Şaban ve Ramazan aylarının 2021 yılında Miladi takvime göre hangi döneme geldiği Müslümanlar tarafından merak konusu haline geldi. Bizler de değerli okuyucularımız için üç ayların başladığı tarihi, hangi tarihte hangi kandilin olduğunu, oruç tutanlar için ramazan ayının başlangıcını haberimizin içeriğinde derledik.

2021 üç ayların başlangıcı ne zaman?

2021 yılının Diyanet İşleri tarafından diyanet takviminde açıklanan üç aylarının başlangıcı 13 Şubat tarihiyle beraber Hicri takvimde Recep ayının başlangıcıyla beraber bereketiyle gelen mübarek üç aylar başlamış oluyor. Ardından ise 18 Şubat tarihinde Müslümanlar üç aylarda ilk kandil olan Regaip Kandilini karşılıyor. Ayrıca Recep ayında yer alan ikinci kandil ise 10 Mart tarihinde Müslümanların ellerini açarak dualar edeceği, ibadetler yapacağı Miraç Kandili oluyor.

Recep ayının biterek Şaban ayına girilen tarih ise 25 Mart 2021 olarak belirtilmektedir. Şaban ayında ise üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili 27 Mart tarihinde Müslümanların semaya ellerini açtığı ölmüşleri, yakınları ve kendi günahları için dualar edeceği kandillerden biri olacaktır.

Müslümanların merakla beklediği, şen masaların kurulduğu, sıcak pidelerin bir hevesle masalara konulduğu, ayın sonunda şeker toplamak için çocukların beklediği Ramazan ayı ise 13 Nisan tarihi itibarıyla başlamaktadır. Üç ayların en önemli gecelerinden olan Kadir gecesi ise 8 Mayısıs tarihine denk gelmektedir.

2021 Hicri ve Miladi takvim tarihleri

Hicri Tarihler

Miladi Tarihler

Gün Ay Yıl

Gün Ay-Yıl Haf.Gün

Dini Günler

1 Cemaziyelahir 1442

14 Ocak-2021

Perşembe

Cemaziyelahir

Ayının

Başlangıcı

1 Receb​1442

13 Şubat-2021

Cumartesi

Üç Ayların

Başlangıcı

6 Receb​1442

18 Şubat-2021

Perşembe​

Regaib Kandili​

26 Receb 1442

10 Mart-2021

Çarşamba

Mirac Kandili

1 Şaban 1442

14 Mart-2021 Pazar

Şaban Ayının

Başlangıcı

14 Şaban 1442

27 Mart-2021

Cumartesi

Berat Kandili

1 Ramazan 1442

13 Nisan-2021 Salı

Ramazan Başlangıcı

26 Ramazan 1442

08 Mayısıs-2021

Cumartesi

Kadir Gecesi

30 Ramazan 1442

12 Mayısıs-2021

Çarşamba

Arefe

1 Şevval 1442

13 Mayısıs-2021

Perşembe

Ramazan Bayramı

(1.Gün)

2 Şevval 1442

14 Mayısıs-2021

Cuma

Ramazan Bayramı

(2.Gün)

3 Şevval 1442

15 Mayısıs-2021

Cumartesi

Ramazan Bayramı

(3.Gün)

1 Zilkade 1442

11 Haziran-2021

Cuma

Zilkade Ayının

başlangıcı

1 Zilhicce 1442

11 Temmuz-2021

Pazar

Zilhicce Ayının

Başlangıcı

9 Zilhicce 1442

19 Temmuz-2021

Pazartesi

Arefe

10 Zilhicce 1442

20 Temmuz-2021

Salı

Kurban Bayramı

(1.Gün)

11 Zilhicce 1442

21 Temmuz-2021

Çarşamba

Kurban Bayramı

(2.Gün)

12 Zilhicce 1442

22 Temmuz-2021

Perşembe

Kurban Bayramı

(3.Gün)

13 Zilhicce 1442

23 Temmuz-2021

Cuma

Kurban Bayramı

(4.Gün)

1 Muharrem 1443

9 Ağustos-2021

Pazartesi

Hicri Yılbaşı

10 Muharrem

1443

18 Ağustos-2021

Çarşamba

Aşure Günü

1 Safer 1443

08 Eylül-2021

Çarşamba

Safer Ayının

Başlangıcı

1 Rebiülevvel

1443

07 Ekim-2021

Perşembe

Rebiülevvel Ayının

Başlangıcı

11 Rebiülevvel

1443​​

17 Ekim-2021

Pazar

Mevlit Kandili​

1 Rebiülahir 1443​​

06 Kasım-2021

​ Cumartesi

Rebiülahir  Ayının

Başlangıcı

1​ Cemaziyelevvel ​1443

05 Aralık-2021

​Pazar

Cemaziyelevvel

Ayının Başlangıcı


Son Güncelleme: 09.02.2021 15:44
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üç Aylarüç Aylar Ne Zaman BaşlıyorRamazan Ayı Ne Zaman BaşlıyorRecep AyıŞaban Ayı
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