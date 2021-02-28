2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?

Tüm Müslüman aleminin beklediği Ramazan ayı Nisan ayında başlayacak. Bu ayda oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, ilk orucu 13 Nisan günü tutacak. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte 3 günlük Ramazan Bayramı başlayacak.

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvimde yer alan verilere göre, bu yıl on bir ayın sultanı Ramazan ayı 13 Nisan günü başlayacak. 12 Nisan ilk sahurunu yapacak olan Müslümanlar 12 Mayısıs arife günü ise son orucunu tutarak Ramazan ayına veda edecek. 13, 14 ve 15 Mayısıs tarihlerinde ise Ramazan Bayramı başlayacak.