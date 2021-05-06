2021 Anneler Günü için en güzel hediye seçenekleri

Her yıl Mayıs ayının ikini pazarı anneler günü olarak kutlanmaktadır. Bugün annelere güzel sözler söylenir hediyeler alınır anneler en güzel şekilde anılır. Anneler günü için sabit bir tarih olmamakla beraber mayıs ayının ikinci pazarına denk gelen gün anneler günüdür. Anneler gününe sayılı günler kala, bu sene anneler günü ayın kaçına denk gelecek sorusu ise araştırılmaya başlandı.

Anneler günü ne zaman?

Anneler günü bu yıl 9 Mayıs tarihine denk geliyor. 9 Mayıs Pazar günü ülke genelinde anneler günü kutlanacak. Anneler günü ülkeler arasında farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Ülkemizde mayıs ayının ikinci pazarı olarak kutlanmaktadır.

Anneler günü kutlama mesajı önekleri;

Anneler gününde bazen en güzel hediye annemiz için içten gelinerek söylenen güzel bir sözdür. Alınan pahalı hediyelerden daha da özel bir şey varsa ona karşı duyulan sonsuz sevgiyi kocaman bir sarılmayla kelimelere dökmektir. Anneler günü için hediyesinin yanında güzel sözler söylemek isteyenler ya da sadece güzel sözlerle onun kalbini fethetmek isteyenler için önek birkaç cümle derledik.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun!

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün, her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun...

Anneler günü için alınabilinecek hediyeler

Anneler günü için bilinen en eski ama en çok tercih edilen hediyelerin başında çiçekler gelmektedir. Annenize en sevdiği çiçeği toplayarak, çiçekçilerden alarak, saksılarda yetiştirmesi için çiçekler vererek hediye edebilirsiniz.

Kiminizin annesi çiçekler yerine daha kozmetik hediyelerden hoşlanabilir. Annenize en sevdiği kokuda bir parfüm, en sevdiği renkte bir ruj, en sevdiği cilt bakım ürününü alarak onu şımartabilirsiniz. Annenizin eğer en mutlu olduğu yer mutfak ise ona en sevdiği yemekleri yaparken işini kolaylaştıracak mutfak eşyaları alabilirsiniz. Anneniz eğer takıp takıştırmayı seviyorsa sevdiği tarzda bir takı alabilirsiniz.

Şunu da belirtmek gerekirse tam kapanma sürecine denk gelen anneler gününde mağaza ve vitrin gezmenin mümkün olmadığı bir dönemdeyiz. Annenize eğer bir hediye almak istiyorsanız online alışverişi kullanabilirsiniz. Ancak elinizi çabuk tutmanızı tavsiye ederiz çünkü tam kapanma sürecinde kargolarda gecikmeler yaşanabiliyor.