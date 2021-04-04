2 genç kız tartıştıkları babalarını KADES'e ihbarda bulundu

Düzce’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Karaca Mahalle’sinde bir sitede evden ayrılmak istediğini belirten 2 genç kız ile babaları arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile genç kızlar babalarını KADES üzerinden ihbarda bulundular. , İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması olarak bilinen KADES kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla düşünüldü.

KADES uygulaması üzerinden bulunan ihbara çok sayıda polis ekibi intikal etti. Bölgeye gelen polis ekipleri olayın daha fazla büyümesine izin vermeden genç kızları evden çıkartırken babayı gözaltına alarak ifadesinin alınması amacıyla karakola götürdüler.

