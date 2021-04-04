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2 genç kız tartıştıkları babalarını KADES'e ihbarda bulundu

Düzce'de babaları ile aralarında tartışma çıkan 2 genç kız KADES uygulamasını kullanarak, ihbar çağrısı yaptı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ise kızları evden çıkararak babayı gözaltına aldı.

04 Nisan 2021 Pazar 15:54
2 genç kız tartıştıkları babalarını KADES'e ihbarda bulundu
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Düzce’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Karaca Mahalle’sinde bir sitede evden ayrılmak istediğini belirten 2 genç kız ile babaları arasında bilinmeyen bir neden ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile genç kızlar babalarını KADES üzerinden ihbarda bulundular. , İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulaması olarak bilinen KADES kadınların güvenliğini sağlamak amacıyla düşünüldü.

KADES uygulaması üzerinden bulunan ihbara çok sayıda polis ekibi intikal etti. Bölgeye gelen polis ekipleri olayın daha fazla büyümesine izin vermeden genç kızları evden çıkartırken babayı gözaltına alarak ifadesinin alınması amacıyla karakola götürdüler.



Son Güncelleme: 04.04.2021 15:54
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Anahtar Kelimeler:
DüzceKades
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