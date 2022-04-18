Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 6.sezonuyla büyük heyecana sahne oluyor. Yasak Elma Sezon Finali Ne Zaman Yapacak? Yasak Elma Sezon Finali Tarihi

Fox Tv ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 6.sezonuyla büyük heyecana sahne oluyor. Başladığı günden itibaren Türkiye'de milyonlarca izleyiciye ulaşan Yasak Elma birçok oyuncu değişkenlikleri ile en istikrarlı diziler arasında yer alıyor. Halen Reyting sonuçlarında başarılı sonuçlar elde eden dizinin ise sezon finali ne zaman yapacağı merak ediliyor. İzleyicileri yıllar geçtikçe artan Yasak Elma dizisi için sezon finali tarihi ise belli oldu.

Fox Tv ekranlarının başarılı projeleri arasında yer alan Yasak Elma, aktif olarak devam eden Arka Sokaklar dizisinin ardından en fazla ilgi çeken diziler arasında kendine yer edindi. 6.sezonu ile izleyicilerin dikkatini çeken Yasak Elma sezon finali bölüm tarihi ise belli oldu. İşte Yasak Elma'nın sezon finali bölüm tarihi..

YASAK ELMA SEZON FİNALİ NE ZAMAN YAPACAK?

Medyapım imzalı diziler arasında yer alan Yasak Elma sezon finali ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Yasak Elma dizisi ile ilgili sezon finali gelişmeleri gündemde yer almazken başarılı yapım ile ilgili karar verildi.

6 sezondur Fox Tv ekranlarında başarılı bir şekilde yayın hayatını sürdüren Yasak Elma dizisinin oyuncuları arasında Eda Ece, Şevval Şam, Berk Oktay, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz ve Melisa Doğu yer alıyor.

Yasak Elma dizisinin sezon final tarihi ise belli oldu. Buna göre dizinin sezon finali 13 Haziran'da yapılacak.

YASAK ELMA DİZİ KONUSU

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.