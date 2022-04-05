Fox Tv ekranlarında yaklaşık 5 sene önce başlayan ve milyonların beğenisini kazanan Yasak Elma dizisi zaman içerisinde elde ettiği başarılar ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. İşte detaylar haberde yer alıyor.

İzleyicilerin merakla beklediği diziler arasında yer alan Yasak Elma ile ilgili gündeme öyle bir gelişme düştü ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı. Fox Tv ekranlarının sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma uzun süreli elde ettiği başarının ardından vatandaşlar tarafından da aldığı reyting sonuçları ile her zaman takdir edildi. Yasak Elma dizisi ile ilgili ise son günlerde magazine düşen iddialar sonrası sezon finali konuşulmaya başlandı. Dizi 5 sezondur aralıksız devam ederken yeni sezonda 6.sezonu olacak mı merak konusu oldu. Yasak Elma dizisinin artık vadesinin bittiğini düşünen seyirciler yer alırken yapım ekibi final ile ilgili sorulara ne yanıt verdi? İşte o gelişmeler.

19 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk televizyon tarihine hızlı bir giriş yapan Yasak Elma dizisi kısa süre içerisinde ülkenin en önemli en eğlenceli dizileri arasında yer edindi. Yasak Elma dizisinin hızlı girişinin ardından vatandaşlar da bu yeniliğe ayak uydururken yeni sezonu gelip gelmeyeceği merak ediliyor.

YASAK ELMA SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Pazartesi günlerinin eğlenceli dizisi Yasak Elma için gündeme düşen sezon finali iddiaları hızlandı. Dizinin son haftalarda reyting sonuçlarında bir iki sıra dalgalı hareketlenmesi vatandaşları endişelendirirken dizi hayranları ise her gün sosyal medyada hashtag açmaktadır.

Talat Bulut, Nesrin Cavadzade, Onur Tuna, Sevda Erginci, Eda Ece gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı Yasak Elma'ya yeni oyuncularında katıldığı iddia edildi.

YASAK ELMA BİTİYOR MU?

Fox Tv ekranlarının eğlenceli mi eğlenceli dizilerinden birisi olan Yasak Elma elde edilen bilgilere göre sezon finali ya da bitme gibi bir olasılığı yoktur. Yasak Elma dizisine yeni oyuncular katılım gösterirken dizi yapım ekibinde de güzel hazırlıklar yapılıyor.

Yasak Elma dizisinin 6.sezonun da çekileceğini, izleyiciler ne zaman sıkılarlarsa gerektiği yerde tamamlanacağını ileten Fox yapım ekibi yüreklere su serpti.

YASAK ELMA KONUSU

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