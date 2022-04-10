TV ekranlarının en sevilen dizisi Yasak Elma izleyicide merak uyandırmaya devam ediyor. Yasak Elma son olarak 138. bölümü ile Pazar akşamlarını süslemiş ve 139. bölümü oldukça merak edilmişti. İşte Yasak Elma 139. Bölüm Fragmanı, Yasak Elma 139. Bölümde Neler Yaşanacak? Yasak Elma 139. Bölüm İzle...

Başrollerinde Şevval Sam Eda Ece Berk Oktay Biran Damla Yılmaz Murat Aygen gibi isimlerin olduğu Yasak Elma hem oyunculuklar hem de senaryo bakımında izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2018 yılından bu yana FOX TV ekranlarında devam eden Yasak Elma 139. bölümü ile oldukça merak ediliyor. Yasak Elma 138. bölümde neler yaşanacak?

Hem TV ekranlarının hem de sosyal medya gündeminin tartışmasız en çok konuşulan dizilerinden biri olan Yasak Elma'da sular durulmak bilmiyor. Oyuncu kadrosunun oldukça sevildiği Yasak Elma'da sık oyuncu değişimleri ise büyük ilgi çekiyor.

Yasak Elma 139. Bölüm fragmanı

Planların, stratejilerin, güç savaşalarının ve yer yer dramın olduğu dizide izleyiciler tüm isteğini almaya devam ediyor. Özellikle de Eda Ece ve Şevval Sam'ın 2018'den bu yana dizinin kadrosunda yer alması ve artık dizideki karakterlere bürünmüş olmaları da dizinin en büyük özellikleri arasında yer alıyor.

Replikler ve dizideki sohbetler de oldukça ilgi çekerken sosyal medyada büyük bir Yasak Elma kitlesi var. İzleyenlerin yakından takip ettiği Yasak Elma son olarak 138. bölümü ile ekranlara gelmiş ve bir sonraki bölümü ise oldukça merak edilmişti. Oldukça sabırsız bir izleyici kitlesine sahip olan Yasak Elmaa bir sonraki bölümü ile şimdiden merak uyandırdı.

Yasak Elma 139. Bölüm İzle!

Bir sonraki bölümü haftaya Pazar yayınalanacak olan dizi için izleyenler Pazar gününü iple çekmeye başladı. Yasak Elma'nın heyecanla beklenen 139. bölümü için henüz bir fragman yayınlanmasa da 138. bölümdeki heyecanın 139. bölüme aktarılacağı kesin.