Ekranlara her bölümüyle ayrı damga vuran Yasak Elma 138. bölümüyle ekranlara geldi. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Yasak Elma dizisinde yine olaylar üstüne olaylar yaşandı. İşte Yasak Elma 138. Bölüm Özeti, Yasak Elma 138. Bölümde Neler Yaşandı? Yasak Elma 138. Bölüm İzle...

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FOX TV ekranlarının ve pazar akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Yasak Elma hem oyunculukları hem de senaryosu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak 138. bölümü ile ekranlara damga vuran Yasak Elma'da son bölmü neler yaşandığı izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. Yasak Elma son bölüm izle, Yasak Elma 138. bölüm izle, Yasak Elma 138. bölüm özeti...

Başrollerinde Şevval Sam Eda Ece Berk Oktay Biran Damla Yılmaz Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinde ortalık yine fena karıştı. Son bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi yine başaran Yasak Elma'da stratejiler, planlar, duygusal ve komik pek çok an aynı anda yaşandı.

Yasak Elma Son Bölüm İzle

İzleyicinin Yasak Elma konusunda kafası oldukça karışık. Hem ağlatan hem de güldüren başarılı dizi Yasak Elma yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. İzleyicilerin büyük ilgiyle izlediği Yasak Elma dizisinde yine ipler koptu. Peki son bölümde neler yaşandı?

Yayınlandığı günden bu yana oldukça başarılı bir şekilde ilerleyen Yasak Elma sadece TV ekranlarında değil sosyal medyada da büyük bir kitleye sahip. Hem replikleri hem de oyunculuklarıyla sık sık gündeme gelen Yasak Elma yaptığı sık oyuncu değişikliği de gündemde yer alıyor. Sürekli olarak oyuncu değişikliğine gidilen Yasak Elma kadrosunda değişmeyen iki oyuncu Eda Ece ve Şevval Sam oluyor.

Yasak Elma 138. Bölüm İzle

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi dizisi Yasak Elma'da bu defa çekişmeli bir rekabet izleyeceğiz. İzleyicilerin haftaya pazarın gelmesini beklerken şimdiden oldukça sabırsız. Bakalım Yasak Elma 139. bölümde neler yaşanacak?