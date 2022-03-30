FOX TV ekranlarının en çok sevilen ve izlenen dizisi Yasak Elma tüm hızıyla devam ediyor. Yasak Elma'nın son bölümü izleyicilerin oldukça dikkatini çekerken herkes neler yaşandığını merak ediyor. Yasak Elma 137. bölüm izle...

FOX TV ekranlarının en çok sevilen ve izlenen dizisi Yasak Elma tüm hızıyla devam ediyor. Yasak Elma'nın son bölümü izleyicilerin oldukça dikkatini çekerken herkes neler yaşandığını merak ediyor. Yasak Elma 137. bölüm izle...

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam gibi başarılı oyuncuların rol aldığı Yasak Elma dizisinde olaylar art ardında gelmeye devam ediyor. Hem senaryosu hem oyunculuklarıyla oldukça sevilen Yasak Elma sosyal medyada da oldukça sık konuşulan konular arasında yer alıyor. Yasak Elma 137. bölümüyle de oldukça merak edilen dizi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Yasak Elma 137. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma 137. bölüm izle...

Yasak Elma'da Sert Rüzgarlar Esmeye Devam Ediyor!

TV ekranlarının en çok sevilen dizileri arasında yer alan ve uzun yıllardır muhteşem bir şekilde devam eden Yasak Elma kadrosundan bugüne kadar pek çok oyuncu çıkardı. Çıkarmış olduğu oyuncuların yerine yenilerini dahil olan Yasak Elma dizisine son olarak Damla Biran Yılmaz dahil olmuştu. Peki izleyiciler tarafından oldukça merak edilen Yasak Elma'nın son bölümünde neler yaşandı?

Yasak Elma'nın son bölümünde yaşananlar oldukça merak edilirken izleyiciler son bölümün özetini merakla bekledi. Uzun yıllardan bu yana TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Yasak Elma sadece TV ekranlarında değil sosyal medyada da oldukça sık konuşuluyor. Peki Yasak Elma 13.7.bölümde neler yaşandı? dizinin detayları haberimizin devamında yer alıyor.

Son olarak 136. bölümüyle gündeme gelen ve gündemden düşmeyen Yasak Elma'nın 137.bölümü de izleyenler tarafından oldukça merak edildi. Henüz yayınlanmayan Yasak Elma 137. bölümde Yıldız Argun karakterine hayat veren Eda Ece'nin replikleri gündeme damgasını vurdu. Peki Yasak Elma dizisini sizler nasıl buluyorsunuz?