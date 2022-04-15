Roma evinde galip gelmeyi bildi! Roma- Bodo Glimt maç özeti, önemli anlar ve daha fazlası haberimizde...

UEFA Konferans Ligi çeyrek finali maçları 14 Nisan 2022 akşamında tamamlandı. Oynanılan karşılaşmaların ardından maç sonuçlarının belli olması ile UEFA Konferans Ligi yarı finalistleri ve eşleşmeler de belirlenmiş oldu. Akşam oynanılan maçlardan kimi takımlar üzgün ayrılsa da kimi takımlar aldığı sonuçtan mutluydu. Roma ise evinde rahat bir galibiyet alarak 2022 UEFA Konferans Ligi yarı finalinde boy göstermeye hak kazandı. Evinde Bodo Glimt takımı ağırlayan Roma, aldığı 4-0'lık galibiyet ile 2022 UEFA Konferans Ligi macerasını şimdilik yarı finale kadar uzattı. Peki; Roma- Bodo Glimt karşılaşmasında öne çıkan anlarda neler yaşandı?

Roma- Bodo Glimt Maç Özeti

Maça hızlı bir başlangıç yapan Roma takımı henüz 5'nci dakikada başarılı forveti Tamm Abraham ile golü buldu ve Bodo Glimt karşısında karşılaşmanın başında 1-0 öne geçti. 23'ncü dakikaya kadar üstünlüğünü sürdüren Roma, dakika 23'de Nicolo Zaniolo'nun golü ile skoru 2-0 yaptı. Gölden tam 6 dakika sonra 29'ncu dakikada Nicolo Zaniolo tekrar sahneye çıktı ve Zalewski'nin asisti ile kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.

Devre arasına 3-0'lık farklı skor ile giren Roma, ikinci yarıya da hızlı bir başlangıç yaptı. İkinci yarı henüz yeni başlamışken 49'ncu dakikada Nicolo Zaniolo "hat trick" yaptı. Kendisinin üç, takımının dördüncü golünü kaydeden Zaniolo, geceye damgasını vurdu. 4'ncü golün ardından Bodo Glimt tüm değişik haklarını kullandı. Bodo Glimt'in değişiklerinin hemen ardından Roma'da skor farkının rahatlığı ile değikliklerini yaptı. 90+5 dakika süren karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma evinde Bodo Glimt'i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta deplasmandan 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılan Roma, bu maçta toplam skoru 5-2'ye getirmeyi bildi.

Roma- Bodo Glimt Maç İstatistikleri

Roma, büyük üstünlük kurduğu oyundan rahat bir şekilde galibiyet ile ayrıldı. Maçtan sonra taraftarlar ve futbolcular yarı finali kutladı. Maçın bazı önemli istatistikleri ise şu şekilde;

Toplam Şut

Roma: 18

Bodo Glimt: 7

İsabetli Şut

Roma: 9

Bodo Glimt: 1

Topla Oynama

Roma: %40

Bodo Glimt: %60