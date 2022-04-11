TV ekranlarının en çok izlenen dizisi Yargı tüm heyecanı ve hızıyla devam ederken sezon finali haberiyle sevenlerini üzdü. Yayına geldiği günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi elde etmeyi başaran Yargı son bölümüyle de görenleri duygu seline boğdu. Yargı’dan sezon finali haberi geldi. Yargı’nın Sezon Finali Tarihi Belli Oldu! Yargı Ne Zaman Sezon Finali Yapacak?

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Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in bulunduğu Yargı hem oyunculuklarla hem de senaryosuyla ilgi çekmeye devam ediyor. Yargı’nın yayınlanan son bölümü izleyicileri ekran balına kilitlemişti. Hem duygusal hem de romantik bir dizi olan Yargı son bölümüyle izleyenlerini gözyaşlarına boğdu. Yargı tüm heyecanıyla devam ederken sezon finaline de yavaş yavaş yaklaştı. İzleyenler sezon finalinin ne zaman olacağını ise oldukça merak etti.

Yargı Sezon Finali Ne Zaman Olacak?

Profesyonel oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosuyla izleyicileri derinden etkilemeyi başaran Yargı Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi olan Yargı hem reytinglerde hem de izleyici kitlesi anlamında oldukça iyi bir ilerleme kaydetti. Pazar akşamlarının reyting birinciliğini elden bırakmayan Yargı’da sezon finali kararı sevenlerini üzdü.

Uzun süre önce başlayan ve bir kış dizisi olan Yargı’dan sezon finali kararı geldi. İlerleyen bölümlerle birlikte sezon finaline de yaklaşmakta olan Yargı izleyenlerini üzdü. Yaz aylarında yeni yaz dizilerinin ekrana gelecek olmasıyla birlikte kış dizileri kısa bir ara verecek. Bu ara Yargı izleyicilerini oldukça üzerken ekrana gelecek olan yeni dizilerde oldukça merak edildi.

Geçtiğimiz Pazar akşamı yaşanan duygusal sahneler Yargı izleyenlerine ‘’sezon finali mi geliyor?’’ dedirtti. Yargı izleyen pek çok kişi gelecek sezon finali açıklamalarını beklerken dizinin birkaç hafta daha süreye sahip olduğu konuşuldu. Tüm hızıyla ilerlemeye devam eden Yargı’nın sezon finali bölümünün ise büyük ses getireceği konuşuluyor. Son olarak Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz’in güzelliği de sezon finaliyle birlikte gündem oldu. Büyük bir hayran kitlesi olan Pınar Deniz için ‘’bu güzelliği göremeyecek miyiz?’’ yorumları yapıldı.