Her hafta Pazar günleri yayınlanan Yargı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yargı Dizisi Ceylin neden yok? Yargı Dizisi Ceylin Yeni Bölümde Neden Yok? Yargı Ceylin Öldü Mü?

Her hafta Pazar günleri yayınlanan Yargı dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D ekranlarının sevilen ve reyting rekortmeni dizisi Yargı 29.bölümü ile ekranlara geldi. Başladığı günden itibaren reyting rekorları kıran Yargı dizisinde yeni bölümde neden Ceylin'in olmadığı merak edildi. Dizide Ceylin karakteri yeni bölümde gözükmezken izleyiciler ise neden Ceylin'in olmadığını, ölüp ölmediğini merak ediyor.

YARGI CEYLİN DİZİDEN Mİ ÇIKIYOR?

Kanal d ekranlarının popüler dizisi Yargı yeni bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Gündeme bomba gibi düşen haberlerden birisi olan Pınar Deniz'in diziden ayrılacağı konusu gündem oldu. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi yeni bölümünde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İkili Aşk 101 dizisi ile birlikte sosyal medyada çok fazla yakıştırılırken yeni projede ise Kanal D ekranlarında tekrar buluştular. Dizi kısa süre içerisinde reyting rekorları kırarak en fazla takip edilen diziler arasına adını yazdırırken farklı bir senaryo ile dikkatleri üzerine topladı.

Sosyal medyada ise Pınar Deniz'in farklı bir projede yer alacağının öğrenilmesi ile birlikte dizide Avukat Ceylin karakterinin ölüp ölmeyeceği merak edilen konular arasında yerini aldı.

Yekta Tilmen, bir türlü başa çıkamadığı Ceylin'i öldürerek onda kurtulmak isterken, dizide ölerek rolü biten Pınar Deniz'in de diziden ayrılacağı söyleniyor.

PINAR DENİZ YARGI DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

İzleyiciler Pınar Deniz'in diziden ayrılacağı yönünde ki haberleri okurken başarılı oyuncunun Disney Plus'da yeni başlayacak projeye dahil olacağı bilgisi geldi.

Yaşanan gelişmeler sonrasında ise neler olacağı merak ediliyor.

YARGI DİZİ KONUSU

Ilgaz ve Ceylin'in yolları bir cinayet vakası ile kesişir. Yargı dizisinde, katili birlikte arayan bu ikilinin yaşadıkları işleniyor. Ilgaz rolüne Kaan Urgancıoğlu, Ceylin rolüne ise Pınar Deniz hayat veriyor.

YARGI DİZİ OYUNCULARI

Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Nergis Öztürk, Pınar Çağlar Gençtürk, Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş