Kanal D ekranlarının belki de en sevilen dizileri arasında yer alan Yargı'da heyecan bu hafta da dorukta. 29. Bölüm fragmanıyla ekranları yıkıp geçen Yargı pazar akşamı izleyicileri ile buluşacak. Yargı 30 Bölüm fragmanı! Yargı 30. Bölümde Neler Yaşanacak? Yargı 30. Bölüm Fragmanı İzle!

Oyuncu kardosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta isimlerin bulunuduğu ve başrollerini pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı izleyenleri tarafından oldukça merak edilmeye devam ediyor. Son bölümüyle büyük ses getiren Yargı'nın 30. bölüm fragmanı ise oldukça merak edildi.

TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yer alan hem senaryosu hem de oyunculuklarıyla büyük ses getiren Yargı'da geçtiğimiz pazar yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Dizide Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz'in oyunculuğu haftaya damga vurdu.

Hem TV ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi bulunan hem de sosyal medyada oldukça sık konuşulan Yargı görenlerin ağzını açık bıraktı. 29. bölümüyle ekranlara damga vuran Yargı 30. bölüm fragmanı oldukça merak edild. Ekran başındaki izleyicinin gönlüne taht kurmayı başaran Yargı'da pınar Deniz ve Kaan Uragncıoğlu'nun oyunculuğu bir kere daha konuşuldu. Oldukça başarılı bir şekilde ilerleyen Yargı'nın son bölümünde yaşananlar çok konuşuldu.

Yargı 29. Bölümde Neler Yaşandı? Yargı 29. Bölüm Özeti...

Ekranların çok sevilen dizisi Yargı hem 28 hem de 29. bölümüyle çok konuşuldu. Özellikle de başarılı oyuncu Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin 29. bölümdeki oyunculuğu resmen izleyenleri büyüledi.

Diziye kardeşinin ölüm haberiyle giriş yapan Ceylin kardeşinden kısa bir süre sonra babasının ölümüyle yıkılmıştı. Babasının katilini sevgilisi savcı ile arayan Ceylin'e şok bir darbe geldi. her yerde aradığı babasının katilinin sevgilisinin kardeşi olduğunu öğrenen Ceylin resmen yıkılmıştı. 29. bölümüyle ekranlara damga vuran Yargı'nın 30. bölümde ekranlara nasıl geleceği ise büyük merak konusu oldu.

Yargı 30. Bölüm Fragmanı

Pazar akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yargı 30. bölüm fragmanıyla oldukça merak edildi. 30. bölüm fragmanı henüz yayınlanmayan Yargı gelecek Pazar için izleyicilerine gün saydırmaya başladı.