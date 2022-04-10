Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı 28. Bölümüyle ekranları yıkıp geçmeye hazırlanıyor. İzleyiciler 28. Bölüm özetini oldukça merak ediyor. Peki Yargı 28. Bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

Ekrana geldiği andan bu yana izleyiciyi etkisi altına almayı başaran Yargı tüm heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 28. Bölümüyle ekrana damga vuran Yargı izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun bulunduğu Yargı tüm heyecanıyla devam ediyor.

Kanal D ekranlarının ve Pazar akşamlarının vazgeçilmezi olan Yargı'nın 28. Bölümünde nelerin yaşandığı ise oldukça merak ediliyor. Son bölümüyle ekranlara damga vuran Yargı hem duygusal hem de romantik sahneleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yargı 28. Bölümde neler yaşandı? Yargı 38. Bölüm özeti, Yargı 28. Bölüm izle...

Yargı 28. Bölüm İzle!

Hem senaryosu hem de oyunculuklarıyla gündemden düşmeyen Yargı hız kesmeden devam ediyor. Aşk 101 dizisindeki partnerlikleriyle oldukça sevilen Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu Yargı dizisinde de oldukça beğeniliyor.

Güzelliği, oyunculuk konusundaki başarısı ile dillerden düşmeyen Pınar Deniz ise sosyal medyanın tartışmasız en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Birbirinden duygusal sahnelerle sosyal medya gündeminden düşmeyen Yargı'nın 28. Bölümde nelerin yaşandığı ise oldukça merak ediliyor.

Yargı 28. Bölüm Özeti

28. bölümüyle gündeme gelen Yargı'da son olarak Pınar Deniz'in hayat verdiği Ceylin karakterinin babasının ölümü gerçekleşmişti. Duygusal sahnesiyle gündem olan Yargı Pınar Deniz'in oyunculuğuyla da oldukça konuşuldu.

Haftaya pazar 29. Bölümü ile ekranlara gelecek olan Yargı'nın tüm izleyicileri heyecanla bekliyor. 28. Bölümü oldukça duygusal geçen Yargı izleyicilerde şimdiden merak uyandırdı