Çağan Irmak'ın senaristliği ve yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi "Yaratılan" geliyor! Beklentinin son derece yüksek olduğu dizi, şimdiden sosyal medyada gündem haline geldi. Peki Yaratılan dizisi ne zaman yayınlanacak?

Sosyal medyada en çok konuşulan ve gelmesi için gün sayılan dizi Yaratılan, usta oyuncu kadrosu ve Çağan Irmak yönetmenliği ile ekranlara geliyor! Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra, hikayenin konusu da son derece ilgi çekti. İnternette en çok aranan ve merak edilenler arasına giren Yaratılan dizi, izleyiciler tarafından şimdiden gündem oldu. Peki Yaratılan dizisinin konusu ne olacak?

Netflix Yaratılan Dizisi Konusu

03 Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, senaristliğini ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yapacağı dizide; en çok merak edilenlerden biri de dizinin konusu oldu. İlk olarak 8 bölüm için Netflix için anlaşma sağlanılan dizinin konusu ve gelecek sezonlarının olup olmayacağı şimdiden merak konusu oldu. Dizinin konusu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da oyuncu kadrosunun oldukça güçlü olması, dizinin son derece ilgi çekici olmasını sağladı. Peki Yaratılan dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Netflix Yaratılan dizisi oyuncu kadrosu...

Yaratılan Dizisi Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrollerinden biri olan Taner Ölmez, dizinin kadrosuna ilk katılan isimlerde oldu. Oynadığı tüm dizilerde dikkatleri üzerine çeken ve son oynadığı dizilerde başrol olan Taner Ölmez'in Yaratılan dizisindeki performansı ise merak edildi.

Yaratılan dizisinin bir diğer başrolü olan Erkan Kolçak Köstendil ise, son dönemin en çok sevilen oyuncusu haline geldi. Özellikle Çukur dizisindeki performansı ile gündemden düşmedi. Bu yapımda da yer alacak olması ise sevenlerini oldukça mutlu etti. Her rolünün hakkını veren oyuncunun bu performansı ise merak konusu oldu.

Kadro yavaş yavaş tamamlanırken, dizide hangi oyuncuların yer alacağı daha tam olarak açıklanmadı. Fakat başrollerin haricinde Yaratılan dizisinin kadrosunda Bülent Şakrak ve Devrim Yakut gibi yetenekli isimlerin de olacağı öğrenildi. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler tarafından kadronun geri kalanının da açıklanması bekleniyor.

Yaratılan Dizisinin Yayın Tarihi Ne Zaman

Çağan Irmak'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yapacağı dizi şimdiden sosyal medyada gündem haline geldi. Çekimlerin yakın zamanda yapılacağı bilinirken dizinin yayın tarihinin de henüz belirlenmediği öğrenildi. Yaratılan dizisinin çekimlerinin ise İstanbul ve Bursa olmak üzere çeşitli bölgelerde yapılacağı paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.