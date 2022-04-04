Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı 27. bölümüyle yine ekranlara damga vurmuştu. Yargı 28. bölümü heyecanla beklenirken izleyiciler 28. bölümde neler olacağını merak etti. Peki Yargı 28. bölümde neler oldu? Yargı 28. bölüm özeti...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Yargı 27. bölümüyle yine ekranlara damga vurmuştu. Yargı 28. bölümü heyecanla beklenirken izleyiciler 28. bölümde neler olacağını merak etti. Peki Yargı 28. bölümde neler oldu? Yargı 28. bölüm özeti...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in oynadığı Yargı hız kesmeden devam ediyor. Hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu oldukça sevilenY Yargı sadece TV ekranlarına değil aynı zamanda sosyal medyada da sık şekilde takip ediliyor. Yargı 28. bölüm tüm izleyenler tarafından oldukça merak edilirken bakalım 28. bölüm özetinde neler yaşanıyor?

Yargı Yeni Bölüm İzle, Yargı Son Bölüm İzle

Yayıan girdiği tarihten bu yana izleyicileri ekrana kilitleyen Yargı yeni bölümleriyle hız kesmeden devam ediyor. Yargı 27. bölümüyle de çok konuşuldu. Birbirlerine oldukça yakıştırılan başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'da diziye olan ilginin baş yapıtları diyebiliriz.

27. Bölümüyle ekranlara damga vuran Yargı 28. bölüm fragmanıyla da dikkat çekti. Yargı 28. bölüm fragmanı sosyal medyaya damga vururken izleyiciler yeni bölüm özetini oldukça merak etti.

Yargı Son Bölüm İzle

Kanal D ekranlarının vazgeçilmez dizisi olan Yargı sosyal medyaya damga vurdu. Birçok gerçeğin ortaya çıktığı dizinin git gide daha da heyecanla devam ettiği Yargı da bu hafta neler yaşanacağı merak konusu oldu. Son bölümünde Ceylin ve Savcı karakterlerine hayat veren Deniz Pınar ve Kaan Urgancıoğlu'nun oyunculuğu oldukça sevilmişti. Yargı 28. bölümde öyle gerçekler ortaya çıkıyor ki, izleyiciler bile şok olacak. Yargı 28. bölümd yaşanacak olan olaylar merakla bekleniyor.