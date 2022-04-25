Yapı Kredi Bankası’nın düşük faizli konut kredilerinden yararlanabilirsiniz. %1,95 oranı ile verilen ve 120 aya kadar vade imkanı sunulan ev kredileri için banka şubelerine gidebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası, bünyesinden konut kredisi almak isteyen müşterileri için online olarak başvuru imkanı sunan bankalar arasında yer alır. İnternet üzerinden yapılan başvurular sonrasında onay verilen müşterilerin 1 ay içinde banka şubelerine gelmesi üzerine konut kredilerini hemen kullanma imkanı da tanır.

Yapı Kredi Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi’nin konut kredisi başvuruları, online olarak Yapı Kredi’nin internet adresi üzerinden ve fiziksel şubelerinden gerçekleşebilir. Yapı Kredi Bankası’na online olarak konut kredisi başvurusu yapmış olan müşterilerinin kredi başvuru sonuçları eğer olumlu olursa, banka kişiler ile iletişim bilgileri üzerinden kendileri ile iletişime geçerek şubeye gelmelerini rica eder. Şubede konut kredisinin resmi onayını alabilmesi için de gereken işlemler yapılır ve kişilerden bazı belgeleri banka şubelerine teslim etmeleri gerektiği söylenir. Bu belgelerin tümü teslim edildikten ve ilgili konutun ekspertiz raporu çıktıktan sonra Yapı Kredi müşterileri kredilerini kolaylıkla kullanabilirler. Konut kredisi başvurularını şube üzerinden gerçekleştiren kimseler içinse şubeye geldikleri zaman kredi alma durumlarının bilgileri verilir. Daha sonra da kişiler, gerekli adımları izleyerek konut kredilerini alabilirler.

Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Yapı Kredi Bankası, verdiği konut kredilerindeki faiz oranını %1,95 oranında sabit tutmuştur. Verilen tüm konut kredisi tutarları ve vadeleri için belirlenmiş olan bu sabit faiz oranı geçerlidir.

Yapı Kredi En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

Yapı Kredi’nin verdiği maksimum konut kredisi tutarı, 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Günümüzde konut kredisi veren bankalardan birçoğu ortalama olarak bu tutarda konut kredisi imkanı sağlar.

Yapı Kredi Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

Yapı Kredi konut kredilerinin alınıp kullanılabileceği maksimum vade sayısı 120 olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, kişiler ne kadar konut kredisi kullanırsa kullansınlar 120, 96, 72, 60 ve 36 ay olarak sunulmuş olan vade oranlarından talep ettiklerini seçerek kredilerinin geri ödeme işlemlerine başlayabilirler.