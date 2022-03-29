Yapı Kredi Bankası, en popüler alışveriş sitelerini müşterileriyle buluşturuyor. Seçili web sitelerden yapacağınız alışverişlerde ekstra Worldpuan kazanacağınız bu kampanyayı çok ama çok seveceksiniz.

Bankaların internet üzerinden hizmet sunan alışveriş siteleriyle olan iş birlikleri olağanca hızıyla devam ediyor. Bunun son örneği olan Yapı Kredi Bankası, en popüler alışveriş sitelerini müşterileriyle buluşturuyor. Seçili web sitelerden yapacağınız alışverişlerde ekstra Worldpuan kazanacağınız bu kampanyayı çok ama çok seveceksiniz.

Yapı Kredi Bankası, 31 Mart’a kadar geçerli yeni kampanyasını duyurdu. Alışverişlerinizi internetten yapıyorsanız siz de bu kampanyaya katılarak hem uygun fiyatlı alışveriş yapabilir, hem de bu alışverişleriniz sayesinde ekstra Worldpuan kazanabilirsiniz. 75 TL’ye kadar Worldpuan kazanacağınız bu kampanyaya başvurmak için acele edin.

Amazon, n11, Hepsiburada ve Çok Daha Fazlası Bu Kampanyada

Yapı Kredi’nin yeni Worldpuan kampanyasında oldukça tanıdık isimler var. Alışveriş denince herkesin aklına ilk sıralarda gelen Amazon, Hepsiburada, Trendyol, n11 ve Gittigidiyor uygulamaları kampanya dahilinde. Bu sitelerden yapacağınız alışverişlerinizde Yapı Kredi Bankası’na ait kredi kartınızı kullanarak 75 TL değerinde Worldpuan kazanabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak için World mobil aplikasyonunu kullanarak başvurunuzu yapın ya da EFSANE yazdıktan sonra bir boşluk bırakıp müşteri numaranızı yazarak 4454’e SMS atın. Bu yöntemlerden birini kullanarak alışveriş sitelerinde geçerli Worldpuan kampanyasına katılım sağlayabilirsiniz.

Yukarıda yer alan web siteleri kullanarak yapacağınız alışverişlerinizin tek seferde 500 TL ile 750 TL arasında olması durumunda 50 TL, 750 TL’yi aştığında ise 75 TL Worldpuan kazanabilirsiniz. Her bir müşterinin kampanya dahilinde kazanabileceği maksimum Worldpuan tutarı 75 TL’dir. Kampanyadan sadece bireysel Yapı Kredi Bankası kredi kartı sahipleri yararlanabilmekte. World altyapısını tercih eden diğer bankaların kredi kartları bu kampanyaya dahil değil. İster peşin, ister taksitli alışverişlerinizle bu kampanyaya katılabilirsiniz.

Alışverişleriniz sonrasında kazanacağınız puanları 30 Nisan’a kadar kullanmanız gerekmekte. 30 Nisan 2022 tarihine kadar kullanılmayan puanlar ertesi gün silinir ve tekrar yüklenmez; bu sebeple Worldpuan yüklemesinin gerçekleştiğine dair SMS aldıktan sonra puanlarınızı bir an önce harcayın ve elde ettiğiniz bu özel fırsatı sakın kaçırmayın. 75 TL Worldpuan kampanyası Mart ayı sonuna kadar geçerlidir ve bu tarihler arasında seçili internet sitelerinden yapılacak internet alışverişlerini kapsamaktadır.