Yapı Kredi Bankası ve Petrol Ofisi arasında yepyeni bir anlaşma imzalandı. Buna göre World üye iş yeri sahibi Petrol Ofisi istasyonlarından yapacağınız harcamalarda World kredi kartınızı kullanmanız halinde 50 TL’ye varan Petrol Ofisi puanı kazanabileceksiniz. Kampanya detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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Yapı Kredi Bankası ve Petrol Ofisi arasında yepyeni bir anlaşma imzalandı. Buna göre World üye iş yeri sahibi Petrol Ofisi istasyonlarından yapacağınız harcamalarda World kredi kartınızı kullanmanız halinde 50 TL’ye varan Petrol Ofisi puanı kazanabileceksiniz. Kampanya detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Yapı Kredi World kredi kartını kullananlar, yakıtlarını Petrol Ofisi istasyonlarından alarak kampanyaya katılabiliyorlar. Bu kampanyadan yararlanmak için World mobil uygulamasını indirerek kampanyalar alanından kayıt oluşturmanız gerekmekte. Kayıt sonrasında farklı günlerde yapacağınız minimum 125 TL’lik ödemelerle beraber 50 TL’ye kadar Petrol Ofisi puanı kazanabileceksiniz.

Ödemenizi World Kartla Yapın, Ekstra Puan Kazanın

Kampanya, sadece Yapı Kredi Bankası’na ait World kredi kartlarında geçerli. World özelliği olan diğer banka kartları ile yapılan ödemeler, kampanya kapsamında değerlendirilmiyor. Ayrıca yakıt alacağınız Petrol Ofisi istasyonunun World üye iş yeri olması gerekmekte.

Petrol Ofisi istasyonunda yer alan World amblemlerinden ilgili istasyonun World üye iş yeri olup olmadığını öğrenebilir, ayrıca yakıt hizmeti veren görevlilerden de bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası tarafından sunulan kampanya, 31 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar farklı günlerde yapacağınız 125 TL ve üzeri ödemelerde toplamda 40 TL Petrol Ofisi puanı kazanmış olursunuz. Bu ödemelerden en az birini QR ile yapmanız halinde ekstra 10 TL daha kazanabilirsiniz.

Kampanyadan ödül almak için 4 defa ödeme yapma şartı bulunmuyor. Yapacağınız her bir ödemede 10 TL Petrol Ofisi puanı kazanabilirsiniz. Bir müşterinin kazanabileceği maksimum hediye tutarı ise 50 TL Petrol Ofisi puanı şeklindedir. Kampanya sonucunda kazanılan Petrol Ofisi puanları, 7 Nisan 2022 tarihinde yüklenilecektir. İlgili puanların son kullanım tarihi ise 6 Mayıs 2022 olarak belirlenmiştir. Bu tarihe kadar kullanmadığınız puanlarınız silineceğinden en geç 6 Mayıs 2022 tarihine kadar puanlarınızı kullanmayı unutmayın.

Petrol Ofisi kampanyasına katılmadan önce mutlaka World uygulaması üzerinden kayıt oluşturmalısınız. Ayrıca bu kampanya, bireysel kart kullanıcılarına özgü olup ticari World kart sahipleri, ilgili kampanyadan yararlanamamaktadır. QR ile ödeme yapılmaması durumunda maksimum kazanılabilecek puan tutarı 40 TL olacaktır.