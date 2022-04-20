Ekonomik sıkıntıların gündelik hayata yansıdığı şu günlerde geçim derdine düşen vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası’ndan müjdeli haber geldi. Banka, bayram öncesinde 3 ay ödeme ertelemeli kredi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte Yapı Kredi Bankası’nın ödeme ertelemeli kredi hizmetinin ayrıntıları…

Geçtiğimiz aralık ayı içerisinde dolar kurunun 18 TL, euro kurunun 20 TL ve gram altının 1000 TL seviyesinde seyretmesi, piyasaların dengesini bozmuş ve sonuç olarak gündelik hayatta satın alınan hizmetler ve hizmet ürünleri yüksek oranlarda zamlanmıştı. Yapılan piyasa müdahaleleri ve geliştirilen yeni ekonomik modelleri kapsamında bir nebze de olsa gerileme kaydeden piyasaların yeni dönemde çıkan Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında tekrar dalgalı hareketler içerisinde bulunması, yapılan zam oranlarının tekrar gün yüzüne çıkmasına yol açtı.

Ekonomi piyasalarında gözlenen tüm bu olumsuz gelişmelerin gündelik hayat şartlarını iyiden iyiye zorlaması, vatandaşların alım güçlerinin düşmesine ve sonuç olarak da nakde olan ihtiyaçlarının artmasına sebep oldu. Vatandaşların içlerinde bulundukları bu zorlu duruma daha fazla sessiz kalmak istemeyen Yapı Kredi Bankası, bayram öncesinde herkesin yararlanabileceği ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetinin ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapı Kredi Bankası’ndan Yeni İhtiyaç Kredisi Kampanyası!

Türkiye’nin önde gelen özel bankalarından biri olan ve geliştirdiği hizmetlerin avantajlı fırsatları ile dikkat çeken Yapı Kredi Bankası, yeni dönemde eli dara düşen vatandaşlar için yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu. Banka, ilgili hizmetinin tüm ayrıntılarını paylaştı.

Yapı Kredi Bankası Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Hizmetinin Ayrıntıları

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyasının aylık faiz oranı ile ilgili net bir bilgi verilmedi. Banka, ilgili hizmetinin her müşterisine özel olarak sunulacağını bildirirken, söz konusu hizmetin azami vade sayısının 36 ay olduğu öğrenildi. Ayrıca banka, başvurusu onaylanan her müşterinin kredinin geri ödemesine 3 ay sonra başlayabileceğini bildirdi.

Yapı Kredi Bankası Ödeme Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvurusu

Yapı Kredi Bankası tarafından geliştirilmiş olan 90 gün ödeme ertelemeli ihtiyaç kredisi hizmetine, bankanın mobil uygulaması ve internet bankacılığı kanalı aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.